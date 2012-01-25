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"باداود": 536 متدربًا يستفيدون من دورات مخيم جامعة جدة الربيعي

ضمن مبادرة "جامعة بلا أسوار".. بينهم 38 من أوروبا وآسيا وأفريقيا

نفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جدة ضمن برنامج "جامعة بلا أسوار" خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1442هـ دورات المخيم الربيعي، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه الدورات (536)، منهم (38) متدربًا عالميًا من ثلاث قارات، ممثلة في قارة أفريقيا بـ(27) متدربًا ودول أوروبا باثنين متدربين، وقارة آسيا بتسعة متدربين.

وبلغ عدد المسجلين بهذه الدورات محلياً (497) متدرباً، منهم (401) من منطقة مكة المكرمة، و(28) من منطقة الرياض، والبقية من مناطق المملكة الأخرى.

وقال عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جدة د. أشرف باداود: تم تنفيذ ثماني دورات بمعدل (39) ساعة تدريبية وقدمت إلى جانب اللغة العربية باللغة الإنجليزية والفرنسية، وشارك في تقديمها ستة مدربين من أربع جهات بجامعة جدة، ممثلة في كلية اللغة العربية، وكلية العلوم، ومعهد اللغة الإنجليزية، وإدارة التخطيط الإداري. وشملت مجموعة من البرامج التي تهم شرائح متنوعة للأسرة والمجتمع وفي عدد من المجالات الحديثة.

وأشار "باداود" إلى أن هذه البرامج تعكس مدى اهتمام جامعة جدة بالمجتمع المحلي والعالمي وحضورها الرقمي المشرف والتي لم تكن لتتحقق لولا حرص ومتابعة معالي رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان وتأكيده المستمر بأن تكون جامعة جدة دائمًا ووفق خططها واستراتيجيتها الاختيار الأول لقادة المستقبل وأن تقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع المحلي والعالمي.

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"باداود": 536 متدربًا يستفيدون من دورات مخيم جامعة جدة الربيعي
سبق

نفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جدة ضمن برنامج "جامعة بلا أسوار" خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1442هـ دورات المخيم الربيعي، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه الدورات (536)، منهم (38) متدربًا عالميًا من ثلاث قارات، ممثلة في قارة أفريقيا بـ(27) متدربًا ودول أوروبا باثنين متدربين، وقارة آسيا بتسعة متدربين.

وبلغ عدد المسجلين بهذه الدورات محلياً (497) متدرباً، منهم (401) من منطقة مكة المكرمة، و(28) من منطقة الرياض، والبقية من مناطق المملكة الأخرى.

وقال عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جدة د. أشرف باداود: تم تنفيذ ثماني دورات بمعدل (39) ساعة تدريبية وقدمت إلى جانب اللغة العربية باللغة الإنجليزية والفرنسية، وشارك في تقديمها ستة مدربين من أربع جهات بجامعة جدة، ممثلة في كلية اللغة العربية، وكلية العلوم، ومعهد اللغة الإنجليزية، وإدارة التخطيط الإداري. وشملت مجموعة من البرامج التي تهم شرائح متنوعة للأسرة والمجتمع وفي عدد من المجالات الحديثة.

وأشار "باداود" إلى أن هذه البرامج تعكس مدى اهتمام جامعة جدة بالمجتمع المحلي والعالمي وحضورها الرقمي المشرف والتي لم تكن لتتحقق لولا حرص ومتابعة معالي رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان وتأكيده المستمر بأن تكون جامعة جدة دائمًا ووفق خططها واستراتيجيتها الاختيار الأول لقادة المستقبل وأن تقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع المحلي والعالمي.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
02:54 PM

"باداود": 536 متدربًا يستفيدون من دورات مخيم جامعة جدة الربيعي

ضمن مبادرة "جامعة بلا أسوار".. بينهم 38 من أوروبا وآسيا وأفريقيا

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عبدالله الراجحي - جدة
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نفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جدة ضمن برنامج "جامعة بلا أسوار" خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1442هـ دورات المخيم الربيعي، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه الدورات (536)، منهم (38) متدربًا عالميًا من ثلاث قارات، ممثلة في قارة أفريقيا بـ(27) متدربًا ودول أوروبا باثنين متدربين، وقارة آسيا بتسعة متدربين.

وبلغ عدد المسجلين بهذه الدورات محلياً (497) متدرباً، منهم (401) من منطقة مكة المكرمة، و(28) من منطقة الرياض، والبقية من مناطق المملكة الأخرى.

وقال عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جدة د. أشرف باداود: تم تنفيذ ثماني دورات بمعدل (39) ساعة تدريبية وقدمت إلى جانب اللغة العربية باللغة الإنجليزية والفرنسية، وشارك في تقديمها ستة مدربين من أربع جهات بجامعة جدة، ممثلة في كلية اللغة العربية، وكلية العلوم، ومعهد اللغة الإنجليزية، وإدارة التخطيط الإداري. وشملت مجموعة من البرامج التي تهم شرائح متنوعة للأسرة والمجتمع وفي عدد من المجالات الحديثة.

وأشار "باداود" إلى أن هذه البرامج تعكس مدى اهتمام جامعة جدة بالمجتمع المحلي والعالمي وحضورها الرقمي المشرف والتي لم تكن لتتحقق لولا حرص ومتابعة معالي رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان وتأكيده المستمر بأن تكون جامعة جدة دائمًا ووفق خططها واستراتيجيتها الاختيار الأول لقادة المستقبل وأن تقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع المحلي والعالمي.

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