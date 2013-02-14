صحيفة هندية: 1570 سجينًا هنديًا في سجون السعودية

80 ألفًا حول العالم منهم 4 آلاف بمنطقة الخليج

بلغ عدد السجناء من الجنسية الهندية في دول الخليج نحو أربعة آلاف سجين، منهم ما يقارب 1570 سجينًا في السعودية، لينخفض عدد السجناء بالمملكة من 2046 سجينًا في عام 2017.

وأفادت صحيفة "siasat" الهندية، بأن هناك ما يقارب 80 ألف سجين هندي في سجون العالم، منهم 1292 في الإمارات، و460 في الكويت، و439 في قطر، و178 في البحرين، و49 في سلطنة عمان.

وتشير البعثات الهندية إلى أنها تتواصل مع جميع السلطات القانونية لتقديم المساعدات للسجناء الهنود، مضيفة أن أغلب المخالفات تتعلق بانتهاكات قوانين محلية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.