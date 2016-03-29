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وزير النقل يتفقد عدداً من مشروعات الوزارة في منطقة نجران

ضمن جولات ميدانية لتفقد مشروعات في مختلف المناطق

تفقّد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ عدداً من مشروعات الوزارة بمنطقة نجران، وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية التي يقوم بها؛ من أجل الاطلاع على جودة الطرق وخدماتها، والوقوف على أهم الأعمال التي يجري تنفيذها عليها.

وتفقّد مشروع استكمال ازدواج طريق الخضراء -الحصينية، ومشروع تقاطع الخضراء، ومشروع طريق نجران - شرورة - الوديعة.

وجاءت جولة الوزير على مشروعات الطرق في منطقة نجران، في إطار زيارته للمنطقة التي شهدت تدشين مشروعين تنمويين من مشروعات وزارة النقل بمنطقة نجران لخدمة الطرق ومرتاديها.

كما تأتي هذه الجولة ضمن جولات ميدانية عديدة يقوم بها وزير النقل لتفقد مشروعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة، والاطلاع على سير العمل بها، وتلمس مدى جاهزيتها، ونسبة ما تمّ إنجازه وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة لكل مشروع.

وتهدف الجولة إلى الارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، ولتعزيز كفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين منها؛ وذلك تحقيقًا لأهداف ومبادرات الوزارة، في إطار رؤية المملكة 2030م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير النقل يتفقد عدداً من مشروعات الوزارة في منطقة نجران
سبق

تفقّد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ عدداً من مشروعات الوزارة بمنطقة نجران، وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية التي يقوم بها؛ من أجل الاطلاع على جودة الطرق وخدماتها، والوقوف على أهم الأعمال التي يجري تنفيذها عليها.

وتفقّد مشروع استكمال ازدواج طريق الخضراء -الحصينية، ومشروع تقاطع الخضراء، ومشروع طريق نجران - شرورة - الوديعة.

وجاءت جولة الوزير على مشروعات الطرق في منطقة نجران، في إطار زيارته للمنطقة التي شهدت تدشين مشروعين تنمويين من مشروعات وزارة النقل بمنطقة نجران لخدمة الطرق ومرتاديها.

كما تأتي هذه الجولة ضمن جولات ميدانية عديدة يقوم بها وزير النقل لتفقد مشروعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة، والاطلاع على سير العمل بها، وتلمس مدى جاهزيتها، ونسبة ما تمّ إنجازه وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة لكل مشروع.

وتهدف الجولة إلى الارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، ولتعزيز كفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين منها؛ وذلك تحقيقًا لأهداف ومبادرات الوزارة، في إطار رؤية المملكة 2030م.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
12:24 PM

وزير النقل يتفقد عدداً من مشروعات الوزارة في منطقة نجران

ضمن جولات ميدانية لتفقد مشروعات في مختلف المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفقّد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ عدداً من مشروعات الوزارة بمنطقة نجران، وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية التي يقوم بها؛ من أجل الاطلاع على جودة الطرق وخدماتها، والوقوف على أهم الأعمال التي يجري تنفيذها عليها.

وتفقّد مشروع استكمال ازدواج طريق الخضراء -الحصينية، ومشروع تقاطع الخضراء، ومشروع طريق نجران - شرورة - الوديعة.

وجاءت جولة الوزير على مشروعات الطرق في منطقة نجران، في إطار زيارته للمنطقة التي شهدت تدشين مشروعين تنمويين من مشروعات وزارة النقل بمنطقة نجران لخدمة الطرق ومرتاديها.

كما تأتي هذه الجولة ضمن جولات ميدانية عديدة يقوم بها وزير النقل لتفقد مشروعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة، والاطلاع على سير العمل بها، وتلمس مدى جاهزيتها، ونسبة ما تمّ إنجازه وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة لكل مشروع.

وتهدف الجولة إلى الارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، ولتعزيز كفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين منها؛ وذلك تحقيقًا لأهداف ومبادرات الوزارة، في إطار رؤية المملكة 2030م.

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