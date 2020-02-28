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دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان" .. ثلاث مباريات لتحسين المراكز

عصر ومساء اليوم في جولة (شباب العشرين)

تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (جولة شباب العشرين)، حيث تقام ثلاث مباريات.

ضمك - الحزم

تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق بتوقيت الرياض على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

يدخل ضمك المباراة ورصيده من النقاط 14 نقطة في المركز الـ 16 والأخير في حين يمتلك الحزم 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

العدالة - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت الرياض على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

يدخل العدالة المباراة ورصيده من النقاط 14 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير في حين يحتل الفيصلي المركز السابع برصيد 28 نقطة.

الفيحاء - الرائد

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت الرياض حيث تُقام على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يدخل الفيحاء المباراة ورصيده من النقاط 24 نقطة في المركز التاسع في حين يحتل الرائد المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي الحزم الفيحاء الرائد العدالة ضمك الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان" .. ثلاث مباريات لتحسين المراكز
سبق

تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (جولة شباب العشرين)، حيث تقام ثلاث مباريات.

ضمك - الحزم

تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق بتوقيت الرياض على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

يدخل ضمك المباراة ورصيده من النقاط 14 نقطة في المركز الـ 16 والأخير في حين يمتلك الحزم 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

العدالة - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت الرياض على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

يدخل العدالة المباراة ورصيده من النقاط 14 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير في حين يحتل الفيصلي المركز السابع برصيد 28 نقطة.

الفيحاء - الرائد

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت الرياض حيث تُقام على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يدخل الفيحاء المباراة ورصيده من النقاط 24 نقطة في المركز التاسع في حين يحتل الرائد المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
01:41 AM

دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان" .. ثلاث مباريات لتحسين المراكز

عصر ومساء اليوم في جولة (شباب العشرين)

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
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تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (جولة شباب العشرين)، حيث تقام ثلاث مباريات.

ضمك - الحزم

تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق بتوقيت الرياض على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

يدخل ضمك المباراة ورصيده من النقاط 14 نقطة في المركز الـ 16 والأخير في حين يمتلك الحزم 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

العدالة - الفيصلي

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت الرياض على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

يدخل العدالة المباراة ورصيده من النقاط 14 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير في حين يحتل الفيصلي المركز السابع برصيد 28 نقطة.

الفيحاء - الرائد

تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت الرياض حيث تُقام على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يدخل الفيحاء المباراة ورصيده من النقاط 24 نقطة في المركز التاسع في حين يحتل الرائد المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

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