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فيديو.. معلمون عن اللائحة الجديدة: خير دافع وستميز بين المجتهد والمقصر

قالوا: مزاياه متعددة للمعلم الأكثر اجتهادًا وسيُحدث فارقًا إيجابيًّا في التعليم

أشاد مجموعة من المعلمين باعتماد سلم رواتب ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة؛ معتبرين أنها تُعَد نقلةً نوعية في الميدان التربوي؛ لأنها تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 لتكون لهم خير حافز.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ، قد أكد أن #لائحة_الوظائف_التعليمية_الجديدة وسلم الرواتب، ستسهم في جودة التعليم وتحفيز المعلمين والمعلمات نحو التميز والعطاء.

وتفصيلا، أشار المعلمون المنظمون لبرامج التطوير المهني الصيفي في تعليم مكة بحسب فيديو أنتجته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بأن نقاشات كثيرة دارت وطُرحت بينهم في الجروبات والجلسات، منذ الإعلان عن إقرار السلم واللائحة الجديدة حول بنودها وموادها ورتبها، وما ستُحدثه من تغيير وفارق إيجابي في الميدان على مستوى الأداء التعليمي ومخرجات التعلم بإذن الله.

وأوضح المعلم هشام عبدالعزيز الثقفي من إدارة تعليم الدوادمي، أن السلم الوظيفي له مزايا متعددة للمعلم الأكثر اجتهادًا وحرصًا على تطوير نفسه؛ فيكون له الانتقال خلال الرتب والمكافآت والتميز في السلم الوظيفي.

وأضاف المعلم حمزة صديق الأنصاري من "تعليم الخرج"، أن اللائحة التعليمية الجديدة مفيدة للمعلمين للتنافس بينهم وتطوير التعليم على مستوى المملكة، في ظل الرؤية الرشيدة 2030.

بدوره أكد المعلم رامي منصور الزهراني من إدارة تعليم محافطة مهد الذهب، أن السلم واللائحة مبدئيًّا يشجعان المعلمين على التطور، ويجدون من خلالها من يُقَدّر عملهم وتميزهم وعطاءهم؛ سواء في النصاب التدريسي أو مكافآت مالية أكثر، فهي تميز بين المعلمين المجتهدين وبين المعلمين المقصرين في عملهم.

وأضاف: نحن نشاهد ذلك في الميدان ونعاني من بعض المعلمين معنا في المدرسة؛ لكن جميعنا متساوون في نفس المستوى والمرتبة والأداء ونفس الراتب؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اللائحة الجديدة ستكون دافعًا وحافزًا لكل معلم أن يطور نفسه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. معلمون عن اللائحة الجديدة: خير دافع وستميز بين المجتهد والمقصر
سبق

أشاد مجموعة من المعلمين باعتماد سلم رواتب ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة؛ معتبرين أنها تُعَد نقلةً نوعية في الميدان التربوي؛ لأنها تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 لتكون لهم خير حافز.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ، قد أكد أن #لائحة_الوظائف_التعليمية_الجديدة وسلم الرواتب، ستسهم في جودة التعليم وتحفيز المعلمين والمعلمات نحو التميز والعطاء.

وتفصيلا، أشار المعلمون المنظمون لبرامج التطوير المهني الصيفي في تعليم مكة بحسب فيديو أنتجته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بأن نقاشات كثيرة دارت وطُرحت بينهم في الجروبات والجلسات، منذ الإعلان عن إقرار السلم واللائحة الجديدة حول بنودها وموادها ورتبها، وما ستُحدثه من تغيير وفارق إيجابي في الميدان على مستوى الأداء التعليمي ومخرجات التعلم بإذن الله.

وأوضح المعلم هشام عبدالعزيز الثقفي من إدارة تعليم الدوادمي، أن السلم الوظيفي له مزايا متعددة للمعلم الأكثر اجتهادًا وحرصًا على تطوير نفسه؛ فيكون له الانتقال خلال الرتب والمكافآت والتميز في السلم الوظيفي.

وأضاف المعلم حمزة صديق الأنصاري من "تعليم الخرج"، أن اللائحة التعليمية الجديدة مفيدة للمعلمين للتنافس بينهم وتطوير التعليم على مستوى المملكة، في ظل الرؤية الرشيدة 2030.

بدوره أكد المعلم رامي منصور الزهراني من إدارة تعليم محافطة مهد الذهب، أن السلم واللائحة مبدئيًّا يشجعان المعلمين على التطور، ويجدون من خلالها من يُقَدّر عملهم وتميزهم وعطاءهم؛ سواء في النصاب التدريسي أو مكافآت مالية أكثر، فهي تميز بين المعلمين المجتهدين وبين المعلمين المقصرين في عملهم.

وأضاف: نحن نشاهد ذلك في الميدان ونعاني من بعض المعلمين معنا في المدرسة؛ لكن جميعنا متساوون في نفس المستوى والمرتبة والأداء ونفس الراتب؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اللائحة الجديدة ستكون دافعًا وحافزًا لكل معلم أن يطور نفسه.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
02:00 PM

فيديو.. معلمون عن اللائحة الجديدة: خير دافع وستميز بين المجتهد والمقصر

قالوا: مزاياه متعددة للمعلم الأكثر اجتهادًا وسيُحدث فارقًا إيجابيًّا في التعليم

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عبدالحكيم شار - الرياض
38
6,182

أشاد مجموعة من المعلمين باعتماد سلم رواتب ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة؛ معتبرين أنها تُعَد نقلةً نوعية في الميدان التربوي؛ لأنها تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 لتكون لهم خير حافز.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ، قد أكد أن #لائحة_الوظائف_التعليمية_الجديدة وسلم الرواتب، ستسهم في جودة التعليم وتحفيز المعلمين والمعلمات نحو التميز والعطاء.

وتفصيلا، أشار المعلمون المنظمون لبرامج التطوير المهني الصيفي في تعليم مكة بحسب فيديو أنتجته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بأن نقاشات كثيرة دارت وطُرحت بينهم في الجروبات والجلسات، منذ الإعلان عن إقرار السلم واللائحة الجديدة حول بنودها وموادها ورتبها، وما ستُحدثه من تغيير وفارق إيجابي في الميدان على مستوى الأداء التعليمي ومخرجات التعلم بإذن الله.

وأوضح المعلم هشام عبدالعزيز الثقفي من إدارة تعليم الدوادمي، أن السلم الوظيفي له مزايا متعددة للمعلم الأكثر اجتهادًا وحرصًا على تطوير نفسه؛ فيكون له الانتقال خلال الرتب والمكافآت والتميز في السلم الوظيفي.

وأضاف المعلم حمزة صديق الأنصاري من "تعليم الخرج"، أن اللائحة التعليمية الجديدة مفيدة للمعلمين للتنافس بينهم وتطوير التعليم على مستوى المملكة، في ظل الرؤية الرشيدة 2030.

بدوره أكد المعلم رامي منصور الزهراني من إدارة تعليم محافطة مهد الذهب، أن السلم واللائحة مبدئيًّا يشجعان المعلمين على التطور، ويجدون من خلالها من يُقَدّر عملهم وتميزهم وعطاءهم؛ سواء في النصاب التدريسي أو مكافآت مالية أكثر، فهي تميز بين المعلمين المجتهدين وبين المعلمين المقصرين في عملهم.

وأضاف: نحن نشاهد ذلك في الميدان ونعاني من بعض المعلمين معنا في المدرسة؛ لكن جميعنا متساوون في نفس المستوى والمرتبة والأداء ونفس الراتب؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اللائحة الجديدة ستكون دافعًا وحافزًا لكل معلم أن يطور نفسه.

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