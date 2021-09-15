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في 24 ساعة.. مصر تسجل 503 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 10 حالات

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 10 حالات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 293951 إصابة، من ضمنها 247450 حالة تم شفاؤها، و16895 حالة وفاة.

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في 24 ساعة.. مصر تسجل 503 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 10 حالات
سبق

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 10 حالات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 293951 إصابة، من ضمنها 247450 حالة تم شفاؤها، و16895 حالة وفاة.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
08:27 AM

في 24 ساعة.. مصر تسجل 503 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 10 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 10 حالات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 293951 إصابة، من ضمنها 247450 حالة تم شفاؤها، و16895 حالة وفاة.

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