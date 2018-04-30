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"اللجنة الوطنية للتغذية" تُصدر نموذج التصنيف الغذائي في المملكة

قالت: بهدف جعل الاختيارات الغذائية للمستهلك أفضل وذات قيمة

أصدرت اللجنة الوطنية للتغذية، التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، نموذج التصنيف الغذائي في المملكة (Nutrient Profiling Model in Kingdom of Saudi Arabia)؛ بهدف جعل الاختيارات الغذائية للمستهلك أفضل وذات قيمة غذائية أعلى؛ وذلك للإسهام في تحسين الحالة الغذائية والصحية للمجتمع السعودي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي يرتكز أحد أهدافها على تعزيز نمط حياة صحي.

وأوضحت "اللجنة" أن نموذج التصنيف الغذائي يُعد أداة عملية لتصنيف المنتج الغذائي إلى خيار "ذي قيمة غذائية عالية" أو "ذي قيمة غذائية منخفضة"؛ وذلك للحد من استهلاك الأغذية غير الصحية ورفع وعي المستهلك، وتشجيعه على اتباع نمط حياة صحي، ويهدف للموازنة بين الأغذية والمشروبات عالية القيمة الغذائية والأغذية والمشروبات منخفضة القيمة الغذائية والعالية بالسكر والسعرات الحرارية والدهون المشبعة.

وأكدت أنه جرى اختيار هذا التصنيف بناءً على العديد من الدراسات التي أثبتت فعالية وصحة هذا النموذج، إضافة إلى أن دولًا عدة تَبَنّت النموذج وطبّقته على مجالات مختلفة، كما أنه يأتي في إطار استحداث سياسات تختص بتصنيف المنتجات الغذائية أسوةً بالتجارب الدولية الناجحة.

ويُستخدم النموذج في تنظيم ضوابط الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية الموجهة للأطفال، والادعاءات الصحية والغذائية للمنتجات الغذائية، والتشريعات الغذائية في المدارس، ومنافذ البيع، وتطور الإرشادات الغذائية، واستحداث الملصقات التحذيرية على المنتجات الغذائية (warning labels).

ولتسهيل استخدام الأداة، أصدرت "اللجنة" دليلًا إرشاديًّا موجهًا للمستهلك والمصنع يشرح كيفية تطبيقها على المنتجات الغذائية، كما يمكن لمصنعي الأغذية استخدام الدليل؛ للإسهام في رفع القيمة الغذائية للمنتج الغذائي، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط: (اضغط هنا).

ويشتمل الدليل على "حاسبة لتصنيف المنتجات الغذائية"، لتمكين المستهلك ومصنع الأغذية من معرفة احتساب نقاط الأغذية؛ وذلك لغرض تصنيفها إلكترونيًّا، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عبر الرابط: (https://sfda.gov.sa/ar/liquids-nutrient-calculator).

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتغذية هي لجنة علمية استشارية، تهدف إلى تحسين الحالة الغذائية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي؛ وذلك بتقديم توصياتها والآراء العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، وأنشئت ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (144) بتاريخ 5/ 3/ 1440هـ.

الهيئة العامة للغذاء والدواء اللجنة الوطنية للتغذية هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اللجنة الوطنية للتغذية" تُصدر نموذج التصنيف الغذائي في المملكة
سبق

أصدرت اللجنة الوطنية للتغذية، التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، نموذج التصنيف الغذائي في المملكة (Nutrient Profiling Model in Kingdom of Saudi Arabia)؛ بهدف جعل الاختيارات الغذائية للمستهلك أفضل وذات قيمة غذائية أعلى؛ وذلك للإسهام في تحسين الحالة الغذائية والصحية للمجتمع السعودي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي يرتكز أحد أهدافها على تعزيز نمط حياة صحي.

وأوضحت "اللجنة" أن نموذج التصنيف الغذائي يُعد أداة عملية لتصنيف المنتج الغذائي إلى خيار "ذي قيمة غذائية عالية" أو "ذي قيمة غذائية منخفضة"؛ وذلك للحد من استهلاك الأغذية غير الصحية ورفع وعي المستهلك، وتشجيعه على اتباع نمط حياة صحي، ويهدف للموازنة بين الأغذية والمشروبات عالية القيمة الغذائية والأغذية والمشروبات منخفضة القيمة الغذائية والعالية بالسكر والسعرات الحرارية والدهون المشبعة.

وأكدت أنه جرى اختيار هذا التصنيف بناءً على العديد من الدراسات التي أثبتت فعالية وصحة هذا النموذج، إضافة إلى أن دولًا عدة تَبَنّت النموذج وطبّقته على مجالات مختلفة، كما أنه يأتي في إطار استحداث سياسات تختص بتصنيف المنتجات الغذائية أسوةً بالتجارب الدولية الناجحة.

ويُستخدم النموذج في تنظيم ضوابط الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية الموجهة للأطفال، والادعاءات الصحية والغذائية للمنتجات الغذائية، والتشريعات الغذائية في المدارس، ومنافذ البيع، وتطور الإرشادات الغذائية، واستحداث الملصقات التحذيرية على المنتجات الغذائية (warning labels).

ولتسهيل استخدام الأداة، أصدرت "اللجنة" دليلًا إرشاديًّا موجهًا للمستهلك والمصنع يشرح كيفية تطبيقها على المنتجات الغذائية، كما يمكن لمصنعي الأغذية استخدام الدليل؛ للإسهام في رفع القيمة الغذائية للمنتج الغذائي، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط: (اضغط هنا).

ويشتمل الدليل على "حاسبة لتصنيف المنتجات الغذائية"، لتمكين المستهلك ومصنع الأغذية من معرفة احتساب نقاط الأغذية؛ وذلك لغرض تصنيفها إلكترونيًّا، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عبر الرابط: (https://sfda.gov.sa/ar/liquids-nutrient-calculator).

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتغذية هي لجنة علمية استشارية، تهدف إلى تحسين الحالة الغذائية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي؛ وذلك بتقديم توصياتها والآراء العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، وأنشئت ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (144) بتاريخ 5/ 3/ 1440هـ.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
10:11 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:53 PM

"اللجنة الوطنية للتغذية" تُصدر نموذج التصنيف الغذائي في المملكة

قالت: بهدف جعل الاختيارات الغذائية للمستهلك أفضل وذات قيمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت اللجنة الوطنية للتغذية، التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، نموذج التصنيف الغذائي في المملكة (Nutrient Profiling Model in Kingdom of Saudi Arabia)؛ بهدف جعل الاختيارات الغذائية للمستهلك أفضل وذات قيمة غذائية أعلى؛ وذلك للإسهام في تحسين الحالة الغذائية والصحية للمجتمع السعودي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي يرتكز أحد أهدافها على تعزيز نمط حياة صحي.

وأوضحت "اللجنة" أن نموذج التصنيف الغذائي يُعد أداة عملية لتصنيف المنتج الغذائي إلى خيار "ذي قيمة غذائية عالية" أو "ذي قيمة غذائية منخفضة"؛ وذلك للحد من استهلاك الأغذية غير الصحية ورفع وعي المستهلك، وتشجيعه على اتباع نمط حياة صحي، ويهدف للموازنة بين الأغذية والمشروبات عالية القيمة الغذائية والأغذية والمشروبات منخفضة القيمة الغذائية والعالية بالسكر والسعرات الحرارية والدهون المشبعة.

وأكدت أنه جرى اختيار هذا التصنيف بناءً على العديد من الدراسات التي أثبتت فعالية وصحة هذا النموذج، إضافة إلى أن دولًا عدة تَبَنّت النموذج وطبّقته على مجالات مختلفة، كما أنه يأتي في إطار استحداث سياسات تختص بتصنيف المنتجات الغذائية أسوةً بالتجارب الدولية الناجحة.

ويُستخدم النموذج في تنظيم ضوابط الدعاية والإعلان للمنتجات الغذائية الموجهة للأطفال، والادعاءات الصحية والغذائية للمنتجات الغذائية، والتشريعات الغذائية في المدارس، ومنافذ البيع، وتطور الإرشادات الغذائية، واستحداث الملصقات التحذيرية على المنتجات الغذائية (warning labels).

ولتسهيل استخدام الأداة، أصدرت "اللجنة" دليلًا إرشاديًّا موجهًا للمستهلك والمصنع يشرح كيفية تطبيقها على المنتجات الغذائية، كما يمكن لمصنعي الأغذية استخدام الدليل؛ للإسهام في رفع القيمة الغذائية للمنتج الغذائي، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط: (اضغط هنا).

ويشتمل الدليل على "حاسبة لتصنيف المنتجات الغذائية"، لتمكين المستهلك ومصنع الأغذية من معرفة احتساب نقاط الأغذية؛ وذلك لغرض تصنيفها إلكترونيًّا، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عبر الرابط: (https://sfda.gov.sa/ar/liquids-nutrient-calculator).

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتغذية هي لجنة علمية استشارية، تهدف إلى تحسين الحالة الغذائية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي؛ وذلك بتقديم توصياتها والآراء العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، وأنشئت ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (144) بتاريخ 5/ 3/ 1440هـ.

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