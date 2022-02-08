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"المقاطي" لرتبة نقيب بمركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة

قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن فازع اللحياني، مساعد بن فيصل المقاطي رتبة نقيب.

فيما أعرب "المقاطي" عن شكره وتقديره، مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون دعمًا لبذل المزيد من الجهد.

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"المقاطي" لرتبة نقيب بمركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة
سبق

قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن فازع اللحياني، مساعد بن فيصل المقاطي رتبة نقيب.

فيما أعرب "المقاطي" عن شكره وتقديره، مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون دعمًا لبذل المزيد من الجهد.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:23 PM

"المقاطي" لرتبة نقيب بمركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن فازع اللحياني، مساعد بن فيصل المقاطي رتبة نقيب.

فيما أعرب "المقاطي" عن شكره وتقديره، مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون دعمًا لبذل المزيد من الجهد.

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