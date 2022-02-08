"المقاطي" لرتبة نقيب بمركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة

قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن فازع اللحياني، مساعد بن فيصل المقاطي رتبة نقيب.
فيما أعرب "المقاطي" عن شكره وتقديره، مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون دعمًا لبذل المزيد من الجهد.
قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن فازع اللحياني، مساعد بن فيصل المقاطي رتبة نقيب.
فيما أعرب "المقاطي" عن شكره وتقديره، مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون دعمًا لبذل المزيد من الجهد.
قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن فازع اللحياني، مساعد بن فيصل المقاطي رتبة نقيب.
فيما أعرب "المقاطي" عن شكره وتقديره، مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون دعمًا لبذل المزيد من الجهد.
قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن فازع اللحياني، مساعد بن فيصل المقاطي رتبة نقيب.
فيما أعرب "المقاطي" عن شكره وتقديره، مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون دعمًا لبذل المزيد من الجهد.