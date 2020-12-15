النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النفط اليمنية" تدين وتستنكر الأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف السعودية ومنشآتها

استهداف سفينة نقل وقود في جدة يهدّد أمن المنطقة واستقرارها

عبّرت وزارة النفط والمعادن اليمنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومنشآتها النفطية، والتي كان آخرها استهداف سفينة نقل وقود في جدة، الليلة الماضية، بقارب مفخّخ.

وأكدت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا العمل الإرهابي لا يستهدف المملكة العربية السعودية فحسب، بل يستهدف أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام، ومنها اليمن، وطرق الملاحة الدولية، ومصادر الطاقة العالمية؛ مجددة التأكيد على موقفها الثابت المتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها.

ودعت الوزارة في البيان المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في إدانة مَن يقف وراء ذلك، والتصدّي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي وتلقي بألسنة نيرانها على المجتمعات الآمنة في كل مكان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"النفط اليمنية" تدين وتستنكر الأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف السعودية ومنشآتها
سبق

عبّرت وزارة النفط والمعادن اليمنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومنشآتها النفطية، والتي كان آخرها استهداف سفينة نقل وقود في جدة، الليلة الماضية، بقارب مفخّخ.

وأكدت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا العمل الإرهابي لا يستهدف المملكة العربية السعودية فحسب، بل يستهدف أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام، ومنها اليمن، وطرق الملاحة الدولية، ومصادر الطاقة العالمية؛ مجددة التأكيد على موقفها الثابت المتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها.

ودعت الوزارة في البيان المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في إدانة مَن يقف وراء ذلك، والتصدّي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي وتلقي بألسنة نيرانها على المجتمعات الآمنة في كل مكان.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
08:12 AM

"النفط اليمنية" تدين وتستنكر الأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف السعودية ومنشآتها

استهداف سفينة نقل وقود في جدة يهدّد أمن المنطقة واستقرارها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
24

عبّرت وزارة النفط والمعادن اليمنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية كافة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومنشآتها النفطية، والتي كان آخرها استهداف سفينة نقل وقود في جدة، الليلة الماضية، بقارب مفخّخ.

وأكدت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا العمل الإرهابي لا يستهدف المملكة العربية السعودية فحسب، بل يستهدف أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام، ومنها اليمن، وطرق الملاحة الدولية، ومصادر الطاقة العالمية؛ مجددة التأكيد على موقفها الثابت المتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها.

ودعت الوزارة في البيان المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في إدانة مَن يقف وراء ذلك، والتصدّي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي وتلقي بألسنة نيرانها على المجتمعات الآمنة في كل مكان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,597
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة