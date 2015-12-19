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تحذير رسمي للسعوديين بماليزيا: الاضطرابات الجوية مستمرة وعليكم بالإرشادات

أطلقته سفارة المملكة هناك داعية إلى أخذ الحيطة وحثّت على التواصل عند الطوارئ

دعت السفارة السعودية بماليزيا، المواطنين السعوديين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لاضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المدن والولايات الماليزية بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

ونوّهت السفارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية، وحثّت على التواصل معها في حالة الطوارئ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير رسمي للسعوديين بماليزيا: الاضطرابات الجوية مستمرة وعليكم بالإرشادات
سبق

دعت السفارة السعودية بماليزيا، المواطنين السعوديين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لاضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المدن والولايات الماليزية بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

ونوّهت السفارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية، وحثّت على التواصل معها في حالة الطوارئ.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
09:04 AM

تحذير رسمي للسعوديين بماليزيا: الاضطرابات الجوية مستمرة وعليكم بالإرشادات

أطلقته سفارة المملكة هناك داعية إلى أخذ الحيطة وحثّت على التواصل عند الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت السفارة السعودية بماليزيا، المواطنين السعوديين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لاضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المدن والولايات الماليزية بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

ونوّهت السفارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية، وحثّت على التواصل معها في حالة الطوارئ.

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