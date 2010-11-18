النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير المدينة يقلّد "السريحي" رتبته الجديدة

قلّد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان المرافق الأمني الخاص العقيد محمد بن حمدان السريحي رتبته الجديدة، متمنيًا له التوفيق والتفوق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.


جاء ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
أمير المدينة يقلّد "السريحي" رتبته الجديدة
سبق

قلّد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان المرافق الأمني الخاص العقيد محمد بن حمدان السريحي رتبته الجديدة، متمنيًا له التوفيق والتفوق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.


جاء ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
09:36 PM

أمير المدينة يقلّد "السريحي" رتبته الجديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
69

قلّد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان المرافق الأمني الخاص العقيد محمد بن حمدان السريحي رتبته الجديدة، متمنيًا له التوفيق والتفوق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.


جاء ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,960
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,593
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,516

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الكتابة محاولة تصفية حساب مع الزمن

الحسين معافا
مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة