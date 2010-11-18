أمير المدينة يقلّد "السريحي" رتبته الجديدة

قلّد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان المرافق الأمني الخاص العقيد محمد بن حمدان السريحي رتبته الجديدة، متمنيًا له التوفيق والتفوق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.



جاء ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.