المطية "التزام" تحقق أفضل توقيت في الفترة الصباحية لسباقات الهجن

ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية

حصدت المطية "التزام" لمالكها سالم سعيد راشد بن عمان المهيري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية اليوم في ثالث أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن لفئة "لقايا"، و"بكار ـ وقعدان" بمسافة 5 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، المقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض, الذي شهد مشاركة 658 مطية.

وحققت "التزام" زمناً قدره 7:45.580 دقائق خلال الشوط السابع, فيما جاءت بقية نتائج المراكز الأولى في الأشواط على النحو التالي: "تعويض" لمحمد سهيل عويضان العامري، و"الفارس" لسلطان يعقوب عبدالله السعيدي، و"غرام" لمسفر محمد زومان آل مرسان الهاجري، و"الغوج" لزيد سالم فهيد آل منية المري، و"مذخورة" لجفران سعد محمد آل صافية المري، و"مكرم" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، و"فريد" لعبدالله دلبج صالح الجربوعي المري، و"عوايد" لأحمد عبيد مبارك الكتبي، و"الذيب" لراشد مهير سعيد محمد الكتبي، و"مداهمة" لسامي سطام هلال الشيباني، و"حفلان" لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري، و"العاصفه" لفهد عبدالله جروح الشمري، و"الوثبة" لسالم محمد سعيد قنازل العفاري.