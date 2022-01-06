النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المطية "التزام" تحقق أفضل توقيت في الفترة الصباحية لسباقات الهجن

ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية

حصدت المطية "التزام" لمالكها سالم سعيد راشد بن عمان المهيري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية اليوم في ثالث أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن لفئة "لقايا"، و"بكار ـ وقعدان" بمسافة 5 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، المقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض, الذي شهد مشاركة 658 مطية.

وحققت "التزام" زمناً قدره 7:45.580 دقائق خلال الشوط السابع, فيما جاءت بقية نتائج المراكز الأولى في الأشواط على النحو التالي: "تعويض" لمحمد سهيل عويضان العامري، و"الفارس" لسلطان يعقوب عبدالله السعيدي، و"غرام" لمسفر محمد زومان آل مرسان الهاجري، و"الغوج" لزيد سالم فهيد آل منية المري، و"مذخورة" لجفران سعد محمد آل صافية المري، و"مكرم" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، و"فريد" لعبدالله دلبج صالح الجربوعي المري، و"عوايد" لأحمد عبيد مبارك الكتبي، و"الذيب" لراشد مهير سعيد محمد الكتبي، و"مداهمة" لسامي سطام هلال الشيباني، و"حفلان" لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري، و"العاصفه" لفهد عبدالله جروح الشمري، و"الوثبة" لسالم محمد سعيد قنازل العفاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المطية "التزام" تحقق أفضل توقيت في الفترة الصباحية لسباقات الهجن
سبق

حصدت المطية "التزام" لمالكها سالم سعيد راشد بن عمان المهيري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية اليوم في ثالث أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن لفئة "لقايا"، و"بكار ـ وقعدان" بمسافة 5 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، المقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض, الذي شهد مشاركة 658 مطية.

وحققت "التزام" زمناً قدره 7:45.580 دقائق خلال الشوط السابع, فيما جاءت بقية نتائج المراكز الأولى في الأشواط على النحو التالي: "تعويض" لمحمد سهيل عويضان العامري، و"الفارس" لسلطان يعقوب عبدالله السعيدي، و"غرام" لمسفر محمد زومان آل مرسان الهاجري، و"الغوج" لزيد سالم فهيد آل منية المري، و"مذخورة" لجفران سعد محمد آل صافية المري، و"مكرم" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، و"فريد" لعبدالله دلبج صالح الجربوعي المري، و"عوايد" لأحمد عبيد مبارك الكتبي، و"الذيب" لراشد مهير سعيد محمد الكتبي، و"مداهمة" لسامي سطام هلال الشيباني، و"حفلان" لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري، و"العاصفه" لفهد عبدالله جروح الشمري، و"الوثبة" لسالم محمد سعيد قنازل العفاري.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
04:55 PM

المطية "التزام" تحقق أفضل توقيت في الفترة الصباحية لسباقات الهجن

ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
211

حصدت المطية "التزام" لمالكها سالم سعيد راشد بن عمان المهيري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية اليوم في ثالث أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن لفئة "لقايا"، و"بكار ـ وقعدان" بمسافة 5 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، المقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض, الذي شهد مشاركة 658 مطية.

وحققت "التزام" زمناً قدره 7:45.580 دقائق خلال الشوط السابع, فيما جاءت بقية نتائج المراكز الأولى في الأشواط على النحو التالي: "تعويض" لمحمد سهيل عويضان العامري، و"الفارس" لسلطان يعقوب عبدالله السعيدي، و"غرام" لمسفر محمد زومان آل مرسان الهاجري، و"الغوج" لزيد سالم فهيد آل منية المري، و"مذخورة" لجفران سعد محمد آل صافية المري، و"مكرم" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، و"فريد" لعبدالله دلبج صالح الجربوعي المري، و"عوايد" لأحمد عبيد مبارك الكتبي، و"الذيب" لراشد مهير سعيد محمد الكتبي، و"مداهمة" لسامي سطام هلال الشيباني، و"حفلان" لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري، و"العاصفه" لفهد عبدالله جروح الشمري، و"الوثبة" لسالم محمد سعيد قنازل العفاري.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,288
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,615

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة