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قيلولة أسفل "رصاصة" تنتهي بالدهس.. وفاة بالحال

لقي عامل بمحافظة الخرمة مصرعة دهساً بالخطأ عندما كان نائماً تحت "رصاصة".

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن العامل أراد أخذ قيلولة تحت إحدى المعدات الثقيلة "رصاصة" أثناء فترة الراحة بمشروع مخطط الخرمة النموذجي.

وفي الأثناء كان سائق تلك الرصاصة يؤدي صلاة العصر بالجهة المقابلة وعندما انتهى من الصلاة قاد المركبة ودهس زميلة الذي لا يعلم عن وجوده نائماً تحتها وتوفي بالحال.

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة موقع الحادث وتحفظت على السائق لاستكمال الإجراءات بالقضية.

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قيلولة أسفل "رصاصة" تنتهي بالدهس.. وفاة بالحال
سبق

لقي عامل بمحافظة الخرمة مصرعة دهساً بالخطأ عندما كان نائماً تحت "رصاصة".

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن العامل أراد أخذ قيلولة تحت إحدى المعدات الثقيلة "رصاصة" أثناء فترة الراحة بمشروع مخطط الخرمة النموذجي.

وفي الأثناء كان سائق تلك الرصاصة يؤدي صلاة العصر بالجهة المقابلة وعندما انتهى من الصلاة قاد المركبة ودهس زميلة الذي لا يعلم عن وجوده نائماً تحتها وتوفي بالحال.

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة موقع الحادث وتحفظت على السائق لاستكمال الإجراءات بالقضية.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
09:06 PM

قيلولة أسفل "رصاصة" تنتهي بالدهس.. وفاة بالحال

A A A
محمد الزامل - الخرمة
12
19,458

لقي عامل بمحافظة الخرمة مصرعة دهساً بالخطأ عندما كان نائماً تحت "رصاصة".

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن العامل أراد أخذ قيلولة تحت إحدى المعدات الثقيلة "رصاصة" أثناء فترة الراحة بمشروع مخطط الخرمة النموذجي.

وفي الأثناء كان سائق تلك الرصاصة يؤدي صلاة العصر بالجهة المقابلة وعندما انتهى من الصلاة قاد المركبة ودهس زميلة الذي لا يعلم عن وجوده نائماً تحتها وتوفي بالحال.

وباشرت الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة موقع الحادث وتحفظت على السائق لاستكمال الإجراءات بالقضية.

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