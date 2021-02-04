الأردن تسجل 1294 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الأردن 1294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 331768 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 317948 حالة شفاء بعد تسجيل 730 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لتصل إلى 4354 حالة.