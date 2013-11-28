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الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

حقَّق اللقب التاسع وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية

تُوِّج الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه في نهائي المسابقة القارية على غريمه الزمالك بهدفين لهدف أمس الجمعة، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السوليه، وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة الـ31، ولكن الأهلي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ86 من تسديدة صاروخية بواسطة محمد مجدي قفشة.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي المصري الزمالك مصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا
سبق

تُوِّج الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه في نهائي المسابقة القارية على غريمه الزمالك بهدفين لهدف أمس الجمعة، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السوليه، وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة الـ31، ولكن الأهلي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ86 من تسديدة صاروخية بواسطة محمد مجدي قفشة.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
12:27 AM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
01:28 AM

الأهلي يهزم الزمالك.. ويُتوَّج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

حقَّق اللقب التاسع وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوِّج الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه في نهائي المسابقة القارية على غريمه الزمالك بهدفين لهدف أمس الجمعة، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السوليه، وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة الـ31، ولكن الأهلي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ86 من تسديدة صاروخية بواسطة محمد مجدي قفشة.

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