سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎ 154,513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2,087 ‎‏‎ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏للإصابات وصل إلى ‏‎41,915,285‎‏ ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎670,565‎‏.‏

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎154,513‎‏ إصابة جديدة و‏‎2,087‎‏‎‏ وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-19 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎ 154,513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2,087 ‎‏‎ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏للإصابات وصل إلى ‏‎41,915,285‎‏ ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎670,565‎‏.‏

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 01:05 AM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎154,513‎‏ إصابة جديدة و‏‎2,087‎‏‎‏ وفاة بكورونا إجمالي الإصابات بلغ ‏‎41,915,285‎‏ حالة والوفيات ‏‎670,565‎‏ شخصًا‏





A A A





1 مشاركة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎ 154,513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2,087 ‎‏‎ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏للإصابات وصل إلى ‏‎41,915,285‎‏ ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎670,565‎‏.‏