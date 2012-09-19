النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎154,513‎‏ إصابة جديدة و‏‎2,087‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎41,915,285‎‏ حالة والوفيات ‏‎670,565‎‏ شخصًا‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎ 154,513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2,087 ‎‏‎ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏للإصابات وصل إلى ‏‎41,915,285‎‏ ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎670,565‎‏.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة تسجّل ‏‎154,513‎‏ إصابة جديدة و‏‎2,087‎‏‎‏ وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎ 154,513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2,087 ‎‏‎ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏للإصابات وصل إلى ‏‎41,915,285‎‏ ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎670,565‎‏.‏

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
01:05 AM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎154,513‎‏ إصابة جديدة و‏‎2,087‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎41,915,285‎‏ حالة والوفيات ‏‎670,565‎‏ شخصًا‏

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
2
147

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎ 154,513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2,087 ‎‏‎ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏للإصابات وصل إلى ‏‎41,915,285‎‏ ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎670,565‎‏.‏

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,093

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة