سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 154,513 إصابة جديدة و 2,087 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 41,915,285 ، فيما بلغ عدد الوفيات 670,565.
الولايات المتحدة تسجّل 154,513 إصابة جديدة و2,087 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 41,915,285 حالة والوفيات 670,565 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 154,513 إصابة جديدة و 2,087 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 41,915,285 ، فيما بلغ عدد الوفيات 670,565.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 154,513 إصابة جديدة و 2,087 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجّل 154,513 إصابة جديدة و2,087 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 41,915,285 حالة والوفيات 670,565 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 154,513 إصابة جديدة و 2,087 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 41,915,285 ، فيما بلغ عدد الوفيات 670,565.