أمير حائل يزور محافظتي السليمي والغزالة ويفتتح المشاريع الخدمية والتنموية ..غداً

"الصقعري": الزيارة تعكس حرصه على تلمس احتياجات المواطنين وما يُقدّم لهم من خدمات

يقوم الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل ،بزيارة تفقدية لمحافظة السليمي ١٧٠ كلم جنوب حائل، غداً الثلاثاء بعد الظهر، وسيلتقي المسؤولين والمواطنين ويتلمس احتياجاتهم، مع افتتاح المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظة.

ويزور أمير المنطقة أيضاً محافظة الغزالة ١٠٠ كلم جنوب حائل، وسيلتقي محافظها ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة.

فيما وصف علي ضيف الله الصقعري الحربي، عضو المجلس المحلي بالمحافظة زيارة سموه بالزيارة التي تعكس مدى القوة والتلاحم بين الشعب والقيادة، وحرص سموه على تفقد احتياجات ابنائه بالمحافظة.

وأضاف: عودنا أميرنا المحبوب على تلمس احتياجات المواطنين ،والاطلاع ميدانياً على ما يُقدّم لهم من خدمات، والاستماع إلى مطالب أبنائه بكافة محافظات ومدن المنطقة، وتوجيهه ودعمه لمختلف القطاعات الخدمية للمضي بالعمل الجاد بما يحقق للمواطنين رغد العيش ، وتطلعات القيادة الرشيدة.