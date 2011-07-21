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دعوات ودموع.. "سبق" ترصد رمي الجمرات في أول أيام التشريق

وسط أجواء إيمانية والتزام بالإجراءات الاحترازية

تصوير: عامر حسين


وثقت عدسة "سبق" اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية وفي أجواء إيمانية.

واختلطت دعوات الحجيج مع الدموع شاكرين الله على أن اختصهم ويسر لهم حج هذا العام 1442هـ، بالرغم مما يمر به العالم من جائحة كورونا، معبرين عن شكرهم وعظيم امتنانهم على التنظيم المبهر الذي يرونه منذ قدومهم للأراضي المقدسة.
ويشهد جسر الجمرات تنظيماً عالياً من جميع القطاعات المشارِكة في حج هذا العالم، خدمة لضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعوات ودموع.. "سبق" ترصد رمي الجمرات في أول أيام التشريق
سبق

تصوير: عامر حسين


وثقت عدسة "سبق" اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية وفي أجواء إيمانية.

واختلطت دعوات الحجيج مع الدموع شاكرين الله على أن اختصهم ويسر لهم حج هذا العام 1442هـ، بالرغم مما يمر به العالم من جائحة كورونا، معبرين عن شكرهم وعظيم امتنانهم على التنظيم المبهر الذي يرونه منذ قدومهم للأراضي المقدسة.
ويشهد جسر الجمرات تنظيماً عالياً من جميع القطاعات المشارِكة في حج هذا العالم، خدمة لضيوف الرحمن.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
04:56 PM

دعوات ودموع.. "سبق" ترصد رمي الجمرات في أول أيام التشريق

وسط أجواء إيمانية والتزام بالإجراءات الاحترازية

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رائد القرفي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
1,395

تصوير: عامر حسين


وثقت عدسة "سبق" اليوم توافد حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية وفي أجواء إيمانية.

واختلطت دعوات الحجيج مع الدموع شاكرين الله على أن اختصهم ويسر لهم حج هذا العام 1442هـ، بالرغم مما يمر به العالم من جائحة كورونا، معبرين عن شكرهم وعظيم امتنانهم على التنظيم المبهر الذي يرونه منذ قدومهم للأراضي المقدسة.
ويشهد جسر الجمرات تنظيماً عالياً من جميع القطاعات المشارِكة في حج هذا العالم، خدمة لضيوف الرحمن.

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