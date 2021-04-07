النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقعات "النقد الدولي" لنمو الاقتصاد السعودي تتجاوز تقديرات "المالية".. 4 %

الصندوق رفع توقعاته خلال العام الجاري من 2.6 إلى 2.9 في المائة

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري من 2.6 إلى 2.9 في المائة، فيما أبقى على توقعاته السابقة لعام 2022 عند 4 في المائة.

يعكس ذلك توقعات متفائلة من الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي وسرعة تعافيه من تداعيات جائحة كورونا، التي ضربت، ولا تزال تضرب، العالم أجمع.

ليس ذلك فحسب، بل إن توقعات صندوق النقد الدولي للعام المقبل 2022 تفوق التقديرات الأولية لوزارة المالية البالغة 3.4 في المائة، وفق "الاقتصادية".

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" للعام الجاري حتى 2023.

وتشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي ونمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة العام الجاري، ثم 3.4 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023.

وقالت الوزارة في بيان موازنة 2021، إنه في ضوء هذه التطورات المحلية والدولية تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021 والمدى المتوسط.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2 في المائة في عام 2021، مدفوعاً بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسين نتيجة تخفيف إجراءات المنع، والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية؛ ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

ويتم هذا بالتزامن مع المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تنمية دور القطاع الخاص.

وذلك علاوة على إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
توقعات "النقد الدولي" لنمو الاقتصاد السعودي تتجاوز تقديرات "المالية".. 4 %
سبق

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري من 2.6 إلى 2.9 في المائة، فيما أبقى على توقعاته السابقة لعام 2022 عند 4 في المائة.

يعكس ذلك توقعات متفائلة من الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي وسرعة تعافيه من تداعيات جائحة كورونا، التي ضربت، ولا تزال تضرب، العالم أجمع.

ليس ذلك فحسب، بل إن توقعات صندوق النقد الدولي للعام المقبل 2022 تفوق التقديرات الأولية لوزارة المالية البالغة 3.4 في المائة، وفق "الاقتصادية".

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" للعام الجاري حتى 2023.

وتشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي ونمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة العام الجاري، ثم 3.4 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023.

وقالت الوزارة في بيان موازنة 2021، إنه في ضوء هذه التطورات المحلية والدولية تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021 والمدى المتوسط.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2 في المائة في عام 2021، مدفوعاً بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسين نتيجة تخفيف إجراءات المنع، والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية؛ ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

ويتم هذا بالتزامن مع المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تنمية دور القطاع الخاص.

وذلك علاوة على إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
09:41 AM

توقعات "النقد الدولي" لنمو الاقتصاد السعودي تتجاوز تقديرات "المالية".. 4 %

الصندوق رفع توقعاته خلال العام الجاري من 2.6 إلى 2.9 في المائة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
652

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري من 2.6 إلى 2.9 في المائة، فيما أبقى على توقعاته السابقة لعام 2022 عند 4 في المائة.

يعكس ذلك توقعات متفائلة من الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي وسرعة تعافيه من تداعيات جائحة كورونا، التي ضربت، ولا تزال تضرب، العالم أجمع.

ليس ذلك فحسب، بل إن توقعات صندوق النقد الدولي للعام المقبل 2022 تفوق التقديرات الأولية لوزارة المالية البالغة 3.4 في المائة، وفق "الاقتصادية".

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" للعام الجاري حتى 2023.

وتشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي ونمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة العام الجاري، ثم 3.4 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023.

وقالت الوزارة في بيان موازنة 2021، إنه في ضوء هذه التطورات المحلية والدولية تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021 والمدى المتوسط.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2 في المائة في عام 2021، مدفوعاً بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسين نتيجة تخفيف إجراءات المنع، والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية؛ ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.

ويتم هذا بالتزامن مع المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تنمية دور القطاع الخاص.

وذلك علاوة على إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,901
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,074
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,198

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة