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معاقبة مشهور خليجي عرض محتوى خادشًا للحياء

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إصدارها عقوبة بحق أحد مشاهير التواصل الاجتماعي (مقيم خليجي)؛ لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.

وكان المقيم قد عرض محتوى مخلاً بالآداب، وخادشًا للحياء.



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معاقبة مشهور خليجي عرض محتوى خادشًا للحياء
سبق

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إصدارها عقوبة بحق أحد مشاهير التواصل الاجتماعي (مقيم خليجي)؛ لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.

وكان المقيم قد عرض محتوى مخلاً بالآداب، وخادشًا للحياء.



11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
11:24 PM
اخر تعديل
12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
05:22 AM

معاقبة مشهور خليجي عرض محتوى خادشًا للحياء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
39
66,978

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إصدارها عقوبة بحق أحد مشاهير التواصل الاجتماعي (مقيم خليجي)؛ لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.

وكان المقيم قد عرض محتوى مخلاً بالآداب، وخادشًا للحياء.



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