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"الصحة": تسجيل 1055 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1086 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضبط 10 أشخاص بجدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 10 أشخاص بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا, وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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ضبط 10 أشخاص بجدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 10 أشخاص بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا, وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
04:16 PM

ضبط 10 أشخاص بجدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 10 أشخاص بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا, وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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