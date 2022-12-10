"آل حمدي" يطلع على برامج شؤون المعلمين بتعليم عسير

خلال زيارته لعدد من مدارس المنطقة

زار مشرف عام شؤون المعلمين في وزارة التعليم، علي آل حمدي الخميس الماضي، الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، والتقى بالمدير العام للتعليم، جلوي آل كركمان، ومساعده للشؤون المدرسية، عبدالرحمن عوضة.

واطلع "آل حمدي" على برامج وأعمال إدارة شؤون المعلمين وآلية سير العمل بها، مثمناً الجهود المبذولة في هذا الخصوص.

وزار "آل حمدي" عدداً من المدارس يرافقه مدير إدارة شؤون المعلمين، محمد فايع آل عثمان.