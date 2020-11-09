النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الجوف وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية

"الحموان": الفرق تنفذ أعمال تطهير وتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع يومياً

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أعمالها الميدانية لتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع، كما كثفت جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن فرق الأمانة تنفذ أعمال تطهير وتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع بشكل يومي.

وأضاف "الحموان" أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الحموان" حرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، مشيرا بأنها تكثف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات أمير الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة الجوف وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية
سبق

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أعمالها الميدانية لتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع، كما كثفت جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن فرق الأمانة تنفذ أعمال تطهير وتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع بشكل يومي.

وأضاف "الحموان" أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الحموان" حرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، مشيرا بأنها تكثف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات أمير الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
07:59 PM

أمانة الجوف وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية

"الحموان": الفرق تنفذ أعمال تطهير وتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع يومياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
301

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أعمالها الميدانية لتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع، كما كثفت جولاتها الرقابية المستمرة على المحلات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن فرق الأمانة تنفذ أعمال تطهير وتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع بشكل يومي.

وأضاف "الحموان" أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الحموان" حرص الأمانة على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، مشيرا بأنها تكثف جهودها في أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات أمير الجوف، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,960
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,114
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,151

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة