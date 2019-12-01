في "حضن الطائف".. تصادم عنيف لمركبات وشاحنة يصرع ويصيب 6أشخاص

حادث هرع له "الهلال الأحمر" إثر بلاغ ونقل الحالات للمستشفى وجميعها خطرة

شهدَ طريق "حضن الطائف" الذي يربط المنطقة الجنوبية بالطائف ومكة المكرّمة مروراً بمحافظة تربة وعدة محافظات أخرى، اليوم الأحد، حادث تصادم مروري أليم لمركبات عدة بينها شاحنة، خلفَ ثلاث وفيات وثلاث إصابات خطرة، فيما كانت قد باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، وذلك بعد تلقيها البلاغ عند الساعة ١١:٠٠صباحاً، وتعاملت مع الحالات المُصابة من حيث نقلها.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ستة فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي، والمدير الطبي الدكتور علي شافعي، إضافة إلى طلب الدعم من صحة الطائف بمشاركة فرقتين إسعافيتين.

وأضاف: "عند وصول أول فرقة للموقع الذي يقع على طريق حضن قبل تربة بمسافة ٢٠ كيلومتراً، اتضح أن الموقع عبارة عن تصادم مركبتين من الأمام أدى إلى وفاة سائق شاحنة وكذلك وفاة قائد مركبة من نوع وانيت هايلكس".

وتابع: "تعرضت المركبة الثالثة المرتطمة بالحادث إلى انقلاب أدى إلى إصابة ثلاث أشخاص بإصابات بليغة، إضافة إلى وفاة أحد المرافقين معهم ليرتفع عدد الوفيات إلى ثلاث وفيات".

وأكد "الثبيتي"؛ أنه جرى التعامل مع الإصابات الثلاث البليغة ونقلها للمستشفى؛ لتلقي الخدمة الإسعافية اللازمة.