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"العنزي" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك

‬أكد أن المملكة واجهت تداعيات وتحديات جائحة كورونا بكفاءة واقتدار

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د. أحمد العنزي باسمه وباسم كافة منسوبي المدينة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد د. العنزي أن المملكة واجهت تداعيات وتحديات جائحة كورونا بكل كفاءة واقتدار، وهذا يعود إلى الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة، وحرصها التام على صحة المواطن والمقيم، حيث السعي نحو توفير أفضل رعاية صحية لهم.

وختم العنزي داعيًا المولى القدير أن يديم على هذه البلاد وقادتها وشعبها الأمن والأمان والصحة والسلامة وأن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود، وكافة العاملين في القطاع الصحي، وأن يوفقهم لما فيه خير للمملكة وشعبها.

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"العنزي" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك
سبق

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د. أحمد العنزي باسمه وباسم كافة منسوبي المدينة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد د. العنزي أن المملكة واجهت تداعيات وتحديات جائحة كورونا بكل كفاءة واقتدار، وهذا يعود إلى الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة، وحرصها التام على صحة المواطن والمقيم، حيث السعي نحو توفير أفضل رعاية صحية لهم.

وختم العنزي داعيًا المولى القدير أن يديم على هذه البلاد وقادتها وشعبها الأمن والأمان والصحة والسلامة وأن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود، وكافة العاملين في القطاع الصحي، وأن يوفقهم لما فيه خير للمملكة وشعبها.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
07:53 PM

"العنزي" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك

‬أكد أن المملكة واجهت تداعيات وتحديات جائحة كورونا بكفاءة واقتدار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د. أحمد العنزي باسمه وباسم كافة منسوبي المدينة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد د. العنزي أن المملكة واجهت تداعيات وتحديات جائحة كورونا بكل كفاءة واقتدار، وهذا يعود إلى الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة، وحرصها التام على صحة المواطن والمقيم، حيث السعي نحو توفير أفضل رعاية صحية لهم.

وختم العنزي داعيًا المولى القدير أن يديم على هذه البلاد وقادتها وشعبها الأمن والأمان والصحة والسلامة وأن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود، وكافة العاملين في القطاع الصحي، وأن يوفقهم لما فيه خير للمملكة وشعبها.

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