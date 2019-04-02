تدشين أول "لجنة للسعادة" بالمملكة في كليات الفارابي بجدة

للإشراف على نشر مفاهيم الإيجابية بين منسوبيها وخلق بيئة سعيدة للطلاب

تماشياً مع "رؤية المملكة ٢٠٣٠" و"برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠"، القائمين على تعزيز مبادئ السعادة بوصفها ركيزة أساسية في العمل، دشنت كليات الفارابي الأهلية لطب الأسنان والتمريض بجدة "لجنة السعادة"؛ للإشراف على نشر مفاهيم الإيجابية بين منسوبي الكلية وخلق بيئة سعيدة جاذبة للطلاب والمرضى وأعضاء هيئة التدريس.

وقال عميد الكلية الدكتور علي حبيب الله: "نسعى باستمرار إلى توفير أعلى مستويات السعادة للجميع سواء طلاب أو مرضى أو أعضاء هيئة تدريس أو موظفين أو عاملين، ولذلك أطلقنا هذه المبادرة، ضمن إستراتيجية شاملة لتحقيق هذا الهدف؛ ونتمنى أن يلحق بنا الجميع لتأكيد ريادية دولتنا في تحقيق أعلى معايير الرخاء والسعادة".





وأضاف رئيس لجنة السعادة الدكتور هشام عباس: "غاية مثلى أن تسعد الناس وتدخل الفرح والبهجة إلى قلوبهم، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه من خلال إنشائنا «لجنة السعادة»، لنشر مفاهيم الإيجابية في بيئة العمل؛ لما له من تأثير إيجابي في مستويات الإنتاج سواء من الجانب التعليمي أو الجانب العلاجي".

وينصبّ عمل اللجنة على المشاركة في إعداد برامج، لنشر روح السعادة والإيجابية، وتوفير بيئة مثالية لتحقيق أعلى مستويات الرضا، وتحفيز الجميع على الإبداع والابتكار.

وسوف يكون هناك استبيانات دورية لقياس مستوى السعادة والرضا لدى الجميع، ومن ثم دراسة جميع المقترحات، ورفع التوصيات للإدارة العليا، وبعد ذلك إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة لدى الجميع.

وتم تشكيل مجلس السعادة الطلابي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات في المملكة، وذلك باختيار طالب وطالبة لتمثيل كل مستوى، حيث يتولى المجلس خدمة زملائهم من الطلبة في مختلف الأنشطة والبرامج والتواصل المجتمعي.