أعلنت وزارة التجارة أنها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني (800). مبينة أن وكالات السيارات ستكون المرحلة الأولى بعد عيد الفطر المبارك، وستكون المرحلة الثانية بقية الأنشطة التجارية.
قرار رسمي.. إلزام الأنشطة التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ9200 إلى الرقم المجاني 800
أعلنت وزارة التجارة أنها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني (800). مبينة أن وكالات السيارات ستكون المرحلة الأولى بعد عيد الفطر المبارك، وستكون المرحلة الثانية بقية الأنشطة التجارية.
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قرار رسمي.. إلزام الأنشطة التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ9200 إلى الرقم المجاني 800عبدالله البرقاوي سبق 2021-05-07
07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
11:03 PM
اخر تعديل
07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
11:11 PM
قرار رسمي.. إلزام الأنشطة التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ9200 إلى الرقم المجاني 800
أعلنت وزارة التجارة أنها بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستلزم المنشآت التجارية باستبدال هواتف خدمة المستهلك المبتدئة بـ"9200" إلى الرقم المجاني (800). مبينة أن وكالات السيارات ستكون المرحلة الأولى بعد عيد الفطر المبارك، وستكون المرحلة الثانية بقية الأنشطة التجارية.
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