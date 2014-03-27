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"المعلمي" يلتقي بمسؤولي فرنسا وبريطانيا وأمريكا لدى الأمم المتحدة

لمناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وأبرز ما جاء فيها

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس افتراضياً، بالمندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاس دي ريفيير، والمندوبية الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد، ونائب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد إم ميلز الابن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وأبرز ما جاء فيها، والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، والتباحث حول أفضل السبل للمضي قدماً في سبيل دعم المبادرة وتنفيذها.

وأفاد السفير المعلمي، إن هذه المبادرة تعكس حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، مشدداً على استمرار المملكة ودول التحالف في دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن عبدالله المشخص، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يلتقي بمسؤولي فرنسا وبريطانيا وأمريكا لدى الأمم المتحدة
سبق

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس افتراضياً، بالمندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاس دي ريفيير، والمندوبية الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد، ونائب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد إم ميلز الابن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وأبرز ما جاء فيها، والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، والتباحث حول أفضل السبل للمضي قدماً في سبيل دعم المبادرة وتنفيذها.

وأفاد السفير المعلمي، إن هذه المبادرة تعكس حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، مشدداً على استمرار المملكة ودول التحالف في دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن عبدالله المشخص، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
01:41 AM
اخر تعديل
27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
03:09 AM

"المعلمي" يلتقي بمسؤولي فرنسا وبريطانيا وأمريكا لدى الأمم المتحدة

لمناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وأبرز ما جاء فيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس افتراضياً، بالمندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاس دي ريفيير، والمندوبية الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد، ونائب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد إم ميلز الابن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية وأبرز ما جاء فيها، والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، والتباحث حول أفضل السبل للمضي قدماً في سبيل دعم المبادرة وتنفيذها.

وأفاد السفير المعلمي، إن هذه المبادرة تعكس حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، مشدداً على استمرار المملكة ودول التحالف في دعمها للشعب اليمني وحكومته الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن عبدالله المشخص، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

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