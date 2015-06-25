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أمريكا لا تزال لديها خلافات كبيرة مع إيران حول الاتفاق النووي

مسؤول أشار إلى أن واشنطن ستشارك في محادثات فيينا المقبلة

ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن واشنطن لا يزال لديها خلافات كبيرة مع إيران بشأن استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه لـ"رويترز"، أن واشنطن لن تعود لمحادثات فيينا إذا اعتقدت أنها لن تنتهي باتفاق.

وبيّن أن بلاده ستعود بعد فترة ليست ببعيدة إلى الجولة السابعة من المحادثات.

وأشار إلى أن الوقت ليس عاملاً إيجابيًا في المحادثات بشأن عودة إيران للاتفاق النووي، والعملية لن تظل قائمة لأجل غير مسمى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا لا تزال لديها خلافات كبيرة مع إيران حول الاتفاق النووي
سبق

ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن واشنطن لا يزال لديها خلافات كبيرة مع إيران بشأن استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه لـ"رويترز"، أن واشنطن لن تعود لمحادثات فيينا إذا اعتقدت أنها لن تنتهي باتفاق.

وبيّن أن بلاده ستعود بعد فترة ليست ببعيدة إلى الجولة السابعة من المحادثات.

وأشار إلى أن الوقت ليس عاملاً إيجابيًا في المحادثات بشأن عودة إيران للاتفاق النووي، والعملية لن تظل قائمة لأجل غير مسمى.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:45 PM

أمريكا لا تزال لديها خلافات كبيرة مع إيران حول الاتفاق النووي

مسؤول أشار إلى أن واشنطن ستشارك في محادثات فيينا المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن واشنطن لا يزال لديها خلافات كبيرة مع إيران بشأن استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه لـ"رويترز"، أن واشنطن لن تعود لمحادثات فيينا إذا اعتقدت أنها لن تنتهي باتفاق.

وبيّن أن بلاده ستعود بعد فترة ليست ببعيدة إلى الجولة السابعة من المحادثات.

وأشار إلى أن الوقت ليس عاملاً إيجابيًا في المحادثات بشأن عودة إيران للاتفاق النووي، والعملية لن تظل قائمة لأجل غير مسمى.

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