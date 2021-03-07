النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

18 من 100 تعرَّف عليهم.. السعوديون أقوى الرؤساء التنفيذيين في قائمة "فوربس"

تصنيف يخص الشرق الأوسط 2021.. ورئيس وكبير إداريي "أرامكو" يتصدّرهم

هيمن الرؤساء التنفيذيون السعوديون على تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط" الأمريكية لأقوى قادة الشركات في المنطقة؛ حيث تصدّر رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في "أرامكو" أمين حسن الناصر؛ المرتبة الأولى هذا العام.

وبلغ عدد السعوديين في قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين 18 سعودياً من بين 100 رئيس تنفيذي، وجاء الإماراتيون والمصريون بـ 16 رئيساً تنفيذياً.

وجاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "سابك" يوسف بن عبدالله البنيان؛ في المرتبة السابعة، والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري؛ في المرتبة 12، ثم الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد عبدالله المقبل؛ في المرتبة 17، والرئيس التنفيذي لشركة صندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم المعجل؛ في المرتبة 18.

وحل الرئيس التنفيذي بالخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم الكشي؛ في المرتبة 24، ثم الرئيس التنفيذي للبنك الرياض طارق السدحان؛ في المرتبة 37، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك السعودي الفرنسي ريان محمد فايز؛ في المرتبة 50.

وجاء الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (sami) وليد أبو خالد؛ في المرتبة 56، والرئيس التنفيذي لمصرف الانماء عبدالله الخليفة؛ في المرتبة 61، ثم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية رائد الريس؛ في المرتبة 65، والرئيس التنفيذي لشركة معادن مساعد العوهلي؛ في المرتبة 70.

فيما حل الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة أحمد عبدالرزاق بن داود؛ في المرتبة 71، ثم الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم عبدالله السعدون؛ في المرتبة 74، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر محمد حجار في المرتبة 75، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة بوبا العربية للتامين التعاوني طل ناظر؛ بالمرتبة 78، والرئيس التنفيذي لشركة البحري عبدالله الدبيخي؛ في المرتبة 79، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ناصر محمد الحقباني؛ في المرتبة 89.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
18 من 100 تعرَّف عليهم.. السعوديون أقوى الرؤساء التنفيذيين في قائمة "فوربس"
سبق

هيمن الرؤساء التنفيذيون السعوديون على تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط" الأمريكية لأقوى قادة الشركات في المنطقة؛ حيث تصدّر رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في "أرامكو" أمين حسن الناصر؛ المرتبة الأولى هذا العام.

وبلغ عدد السعوديين في قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين 18 سعودياً من بين 100 رئيس تنفيذي، وجاء الإماراتيون والمصريون بـ 16 رئيساً تنفيذياً.

وجاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "سابك" يوسف بن عبدالله البنيان؛ في المرتبة السابعة، والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري؛ في المرتبة 12، ثم الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد عبدالله المقبل؛ في المرتبة 17، والرئيس التنفيذي لشركة صندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم المعجل؛ في المرتبة 18.

وحل الرئيس التنفيذي بالخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم الكشي؛ في المرتبة 24، ثم الرئيس التنفيذي للبنك الرياض طارق السدحان؛ في المرتبة 37، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك السعودي الفرنسي ريان محمد فايز؛ في المرتبة 50.

وجاء الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (sami) وليد أبو خالد؛ في المرتبة 56، والرئيس التنفيذي لمصرف الانماء عبدالله الخليفة؛ في المرتبة 61، ثم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية رائد الريس؛ في المرتبة 65، والرئيس التنفيذي لشركة معادن مساعد العوهلي؛ في المرتبة 70.

فيما حل الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة أحمد عبدالرزاق بن داود؛ في المرتبة 71، ثم الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم عبدالله السعدون؛ في المرتبة 74، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر محمد حجار في المرتبة 75، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة بوبا العربية للتامين التعاوني طل ناظر؛ بالمرتبة 78، والرئيس التنفيذي لشركة البحري عبدالله الدبيخي؛ في المرتبة 79، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ناصر محمد الحقباني؛ في المرتبة 89.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
01:43 PM

18 من 100 تعرَّف عليهم.. السعوديون أقوى الرؤساء التنفيذيين في قائمة "فوربس"

تصنيف يخص الشرق الأوسط 2021.. ورئيس وكبير إداريي "أرامكو" يتصدّرهم

A A A
خالد علي - الرياض
1
424

هيمن الرؤساء التنفيذيون السعوديون على تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط" الأمريكية لأقوى قادة الشركات في المنطقة؛ حيث تصدّر رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في "أرامكو" أمين حسن الناصر؛ المرتبة الأولى هذا العام.

وبلغ عدد السعوديين في قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين 18 سعودياً من بين 100 رئيس تنفيذي، وجاء الإماراتيون والمصريون بـ 16 رئيساً تنفيذياً.

وجاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "سابك" يوسف بن عبدالله البنيان؛ في المرتبة السابعة، والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري؛ في المرتبة 12، ثم الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد عبدالله المقبل؛ في المرتبة 17، والرئيس التنفيذي لشركة صندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم المعجل؛ في المرتبة 18.

وحل الرئيس التنفيذي بالخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم الكشي؛ في المرتبة 24، ثم الرئيس التنفيذي للبنك الرياض طارق السدحان؛ في المرتبة 37، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك السعودي الفرنسي ريان محمد فايز؛ في المرتبة 50.

وجاء الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (sami) وليد أبو خالد؛ في المرتبة 56، والرئيس التنفيذي لمصرف الانماء عبدالله الخليفة؛ في المرتبة 61، ثم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية رائد الريس؛ في المرتبة 65، والرئيس التنفيذي لشركة معادن مساعد العوهلي؛ في المرتبة 70.

فيما حل الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة أحمد عبدالرزاق بن داود؛ في المرتبة 71، ثم الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم عبدالله السعدون؛ في المرتبة 74، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر محمد حجار في المرتبة 75، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة بوبا العربية للتامين التعاوني طل ناظر؛ بالمرتبة 78، والرئيس التنفيذي لشركة البحري عبدالله الدبيخي؛ في المرتبة 79، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ناصر محمد الحقباني؛ في المرتبة 89.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,764
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,981
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,640
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,104

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة