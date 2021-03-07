18 من 100 تعرَّف عليهم.. السعوديون أقوى الرؤساء التنفيذيين في قائمة "فوربس"

تصنيف يخص الشرق الأوسط 2021.. ورئيس وكبير إداريي "أرامكو" يتصدّرهم

هيمن الرؤساء التنفيذيون السعوديون على تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط" الأمريكية لأقوى قادة الشركات في المنطقة؛ حيث تصدّر رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في "أرامكو" أمين حسن الناصر؛ المرتبة الأولى هذا العام.

وبلغ عدد السعوديين في قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين 18 سعودياً من بين 100 رئيس تنفيذي، وجاء الإماراتيون والمصريون بـ 16 رئيساً تنفيذياً.

وجاء نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "سابك" يوسف بن عبدالله البنيان؛ في المرتبة السابعة، والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري؛ في المرتبة 12، ثم الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد عبدالله المقبل؛ في المرتبة 17، والرئيس التنفيذي لشركة صندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم المعجل؛ في المرتبة 18.

وحل الرئيس التنفيذي بالخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم الكشي؛ في المرتبة 24، ثم الرئيس التنفيذي للبنك الرياض طارق السدحان؛ في المرتبة 37، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك السعودي الفرنسي ريان محمد فايز؛ في المرتبة 50.

وجاء الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (sami) وليد أبو خالد؛ في المرتبة 56، والرئيس التنفيذي لمصرف الانماء عبدالله الخليفة؛ في المرتبة 61، ثم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية رائد الريس؛ في المرتبة 65، والرئيس التنفيذي لشركة معادن مساعد العوهلي؛ في المرتبة 70.

فيما حل الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة أحمد عبدالرزاق بن داود؛ في المرتبة 71، ثم الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم عبدالله السعدون؛ في المرتبة 74، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر محمد حجار في المرتبة 75، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة بوبا العربية للتامين التعاوني طل ناظر؛ بالمرتبة 78، والرئيس التنفيذي لشركة البحري عبدالله الدبيخي؛ في المرتبة 79، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ناصر محمد الحقباني؛ في المرتبة 89.