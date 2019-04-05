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شاهد.. حملات مفاجئة بالرياض تضبط 172 مخالفة عمل وتُنذر 221 منشأة

نُفّذت بتعاون جهات معنية.. و"السيالي"داعيًا للإبلاغ: مستمرون والتعامل فوري

نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات: (الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، إضافة للدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها؛ حيث أسفرت الحملات عن ضبط 172 مخالفة وإنذار 221 منشأة.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات؛ مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات، وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة؛ موضحًا أن هذه الحملات قد شملت (3168) منشأة تجارية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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شاهد.. حملات مفاجئة بالرياض تضبط 172 مخالفة عمل وتُنذر 221 منشأة
سبق

نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات: (الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، إضافة للدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها؛ حيث أسفرت الحملات عن ضبط 172 مخالفة وإنذار 221 منشأة.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات؛ مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات، وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة؛ موضحًا أن هذه الحملات قد شملت (3168) منشأة تجارية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
04:00 PM

شاهد.. حملات مفاجئة بالرياض تضبط 172 مخالفة عمل وتُنذر 221 منشأة

نُفّذت بتعاون جهات معنية.. و"السيالي"داعيًا للإبلاغ: مستمرون والتعامل فوري

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ذياب الشمري - الرياض
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نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات: (الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، إضافة للدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير)، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها؛ حيث أسفرت الحملات عن ضبط 172 مخالفة وإنذار 221 منشأة.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات؛ مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات، وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة؛ موضحًا أن هذه الحملات قد شملت (3168) منشأة تجارية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قِبَل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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