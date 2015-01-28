"الصحة" تعلن استمرار إعادة جدولة جرعات لقاح كورونا وتوضح الأسباب

أعلنت "الصحة" عن استمرار إعادة جدولة مواعيد جرعات⁧‫ لقاح كورونا‬⁩ (كوفيد-١٩) بسبب تأخر الشركة الصانعة للقاح في التوريد إلى المملكة.

وقالت إنه وحسب المراجع الطبية والعلمية يمكن أن يكون أخذ الجرعة الثانية بعد 6 أسابيع من الجرعة الأولى.

‏وأكدت الصحة بأن الشركة الصانعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداءً من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت تصدير اللقاحات لجميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.