"الصحة" تعلن استمرار إعادة جدولة جرعات لقاح كورونا وتوضح الأسباب
أعلنت "الصحة" عن استمرار إعادة جدولة مواعيد جرعات لقاح كورونا (كوفيد-١٩) بسبب تأخر الشركة الصانعة للقاح في التوريد إلى المملكة.
وقالت إنه وحسب المراجع الطبية والعلمية يمكن أن يكون أخذ الجرعة الثانية بعد 6 أسابيع من الجرعة الأولى.
وأكدت الصحة بأن الشركة الصانعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداءً من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت تصدير اللقاحات لجميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة" تعلن استمرار إعادة جدولة جرعات لقاح كورونا وتوضح الأسباب
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-28
أعلنت "الصحة" عن استمرار إعادة جدولة مواعيد جرعات لقاح كورونا (كوفيد-١٩) بسبب تأخر الشركة الصانعة للقاح في التوريد إلى المملكة.
وقالت إنه وحسب المراجع الطبية والعلمية يمكن أن يكون أخذ الجرعة الثانية بعد 6 أسابيع من الجرعة الأولى.
وأكدت الصحة بأن الشركة الصانعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداءً من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت تصدير اللقاحات لجميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.
28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
07:16 PM
اخر تعديل
28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
07:46 PM
"الصحة" تعلن استمرار إعادة جدولة جرعات لقاح كورونا وتوضح الأسباب
أعلنت "الصحة" عن استمرار إعادة جدولة مواعيد جرعات لقاح كورونا (كوفيد-١٩) بسبب تأخر الشركة الصانعة للقاح في التوريد إلى المملكة.
وقالت إنه وحسب المراجع الطبية والعلمية يمكن أن يكون أخذ الجرعة الثانية بعد 6 أسابيع من الجرعة الأولى.
وأكدت الصحة بأن الشركة الصانعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداءً من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت تصدير اللقاحات لجميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.