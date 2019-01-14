إنجاز لـ"تعليم ملكية ينبع".. "القرشي" يمثل المملكة بـ"الدولية للخطابة"

مسابقة تقام بمصر للإلقاء الشعري تعمق دراسة النحو وتشمل الوطن العربي

في إنجاز جديد لتعليم الهيئة الملكية بينبع، تأهل الطالب خالد بن فهد القرشي من مدرسة ابن خلدون الثانوية لتمثيل المملكة على مستوى الوطن العربي، في "المسابقة الدولية للتحدث باللغة العربية والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو"، بجمهورية مصر العربية.



ودأبت مدارس الهيئة الملكية بينبع الصناعية منذ إنشائها، على تمثيل المملكة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية؛ مما جعلها أنموذجًا يحتذى به على المستوى الوطني.