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ثماني جلسات علمية تسلط الضوء على الحلول الذكية ‏بمنتدى الابتكار

ينطلق خلال ‏الفترة ‏من 6-7 ‏فبراير المقبل ‎منطقة‎ ‎المدينة المنورة

اعتمد منتدى الابتكار الاجتماعي الذي ينطلق خلال ‏الفترة ‏من 6-7 ‏فبراير المقبل ‎منطقة‎ ‎المدينة المنورة،‎ ‎‏إقامة ثماني جلسات علمية تسلط الضوء على الحلول الذكية ‏والمبتكرة التي من شأنها معالجة ‏التحديات والمشاكل والقضايا ‏الاجتماعية‎ ‎الملحة،‎ ‎‏ومنها ‏ريادة الأعمال ‏‏الاجتماعية والاستثمار‎ ‎الاجتماعي وفرص العمل والتعليم والصحة ‏والبيئة ‏ومكافحة الفقر.‏

وتنطلق الجلسات التي سيتحدث فيها ويديرها عدد ‏من القيادات المحلية والإقليمية والدولية، بجلسة أولى تعقد تحت عنوان "ثقافة‎ ‎الابتكار‎ ‎الاجتماعي‎:‎‏ الوعي‎ ‎والتطبيق" فيما تحمل الثانية عنوان "الابتكار‎ ‎الاجتماعي‎ ‎في القطاعات‎ ‎المختلفة" بينما تقام الجلسة الثالثة بعنوان ‏‏"الابتكار‎ ‎الاجتماعي‎ :‎الريادة الاجتماعية‎ ‎فضاء‎ ‎للابتكار".

أما الجلسة الرابعة فتحت عنوان "تجارب‎ ‎ناجحة في‎ ‎الابتكار‎ ‎الاجتماعي" فيما تعقد الخامسة تحت عنوان "المبتكرين‎ ‎الاجتماعيين أبطال‎ ‎المستقبل" بينما تحمل السادسة عنوان "تقنية‎ ‎الأثر ‎ ‎‎"impact tech‏أما السابعة فتقام تحت عنوان "أنسنة القطاع‎ ‎الخاص" في حين تعقد الجلسة الثامنة تحت عنوان "الابتكار‎ ‎الاجتماعي والتمويل‎ ‎‎ ‎الفرص والتحديات".‏

يذكر أن تنظيم منتدى الابتكار الاجتماعي يأتي في إطار جهود مركز أسبار للبحوث والدراسات لمواكبة التطورات التي ‏تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بما يحقق رؤيتها الطموحة ‏‏2030م، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي.

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ثماني جلسات علمية تسلط الضوء على الحلول الذكية ‏بمنتدى الابتكار
سبق

اعتمد منتدى الابتكار الاجتماعي الذي ينطلق خلال ‏الفترة ‏من 6-7 ‏فبراير المقبل ‎منطقة‎ ‎المدينة المنورة،‎ ‎‏إقامة ثماني جلسات علمية تسلط الضوء على الحلول الذكية ‏والمبتكرة التي من شأنها معالجة ‏التحديات والمشاكل والقضايا ‏الاجتماعية‎ ‎الملحة،‎ ‎‏ومنها ‏ريادة الأعمال ‏‏الاجتماعية والاستثمار‎ ‎الاجتماعي وفرص العمل والتعليم والصحة ‏والبيئة ‏ومكافحة الفقر.‏

وتنطلق الجلسات التي سيتحدث فيها ويديرها عدد ‏من القيادات المحلية والإقليمية والدولية، بجلسة أولى تعقد تحت عنوان "ثقافة‎ ‎الابتكار‎ ‎الاجتماعي‎:‎‏ الوعي‎ ‎والتطبيق" فيما تحمل الثانية عنوان "الابتكار‎ ‎الاجتماعي‎ ‎في القطاعات‎ ‎المختلفة" بينما تقام الجلسة الثالثة بعنوان ‏‏"الابتكار‎ ‎الاجتماعي‎ :‎الريادة الاجتماعية‎ ‎فضاء‎ ‎للابتكار".

أما الجلسة الرابعة فتحت عنوان "تجارب‎ ‎ناجحة في‎ ‎الابتكار‎ ‎الاجتماعي" فيما تعقد الخامسة تحت عنوان "المبتكرين‎ ‎الاجتماعيين أبطال‎ ‎المستقبل" بينما تحمل السادسة عنوان "تقنية‎ ‎الأثر ‎ ‎‎"impact tech‏أما السابعة فتقام تحت عنوان "أنسنة القطاع‎ ‎الخاص" في حين تعقد الجلسة الثامنة تحت عنوان "الابتكار‎ ‎الاجتماعي والتمويل‎ ‎‎ ‎الفرص والتحديات".‏

يذكر أن تنظيم منتدى الابتكار الاجتماعي يأتي في إطار جهود مركز أسبار للبحوث والدراسات لمواكبة التطورات التي ‏تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بما يحقق رؤيتها الطموحة ‏‏2030م، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
10:25 PM

ثماني جلسات علمية تسلط الضوء على الحلول الذكية ‏بمنتدى الابتكار

ينطلق خلال ‏الفترة ‏من 6-7 ‏فبراير المقبل ‎منطقة‎ ‎المدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد منتدى الابتكار الاجتماعي الذي ينطلق خلال ‏الفترة ‏من 6-7 ‏فبراير المقبل ‎منطقة‎ ‎المدينة المنورة،‎ ‎‏إقامة ثماني جلسات علمية تسلط الضوء على الحلول الذكية ‏والمبتكرة التي من شأنها معالجة ‏التحديات والمشاكل والقضايا ‏الاجتماعية‎ ‎الملحة،‎ ‎‏ومنها ‏ريادة الأعمال ‏‏الاجتماعية والاستثمار‎ ‎الاجتماعي وفرص العمل والتعليم والصحة ‏والبيئة ‏ومكافحة الفقر.‏

وتنطلق الجلسات التي سيتحدث فيها ويديرها عدد ‏من القيادات المحلية والإقليمية والدولية، بجلسة أولى تعقد تحت عنوان "ثقافة‎ ‎الابتكار‎ ‎الاجتماعي‎:‎‏ الوعي‎ ‎والتطبيق" فيما تحمل الثانية عنوان "الابتكار‎ ‎الاجتماعي‎ ‎في القطاعات‎ ‎المختلفة" بينما تقام الجلسة الثالثة بعنوان ‏‏"الابتكار‎ ‎الاجتماعي‎ :‎الريادة الاجتماعية‎ ‎فضاء‎ ‎للابتكار".

أما الجلسة الرابعة فتحت عنوان "تجارب‎ ‎ناجحة في‎ ‎الابتكار‎ ‎الاجتماعي" فيما تعقد الخامسة تحت عنوان "المبتكرين‎ ‎الاجتماعيين أبطال‎ ‎المستقبل" بينما تحمل السادسة عنوان "تقنية‎ ‎الأثر ‎ ‎‎"impact tech‏أما السابعة فتقام تحت عنوان "أنسنة القطاع‎ ‎الخاص" في حين تعقد الجلسة الثامنة تحت عنوان "الابتكار‎ ‎الاجتماعي والتمويل‎ ‎‎ ‎الفرص والتحديات".‏

يذكر أن تنظيم منتدى الابتكار الاجتماعي يأتي في إطار جهود مركز أسبار للبحوث والدراسات لمواكبة التطورات التي ‏تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بما يحقق رؤيتها الطموحة ‏‏2030م، التي تسعى إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار الاجتماعي.

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