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بالصور .. فحص كورونا "كوفيد - 19" الخطوة الأولى.. في معسكر المنتخب السعودي

قبل مواجهتي الكويت وفلسطين

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، في معسكر الرياض، تحضيراً لمواجهة شقيقهم المنتخب الكويتي "ودياً"، يوم 25 من شهر مارس الجاري، ولقاء منتخب فلسطين الشقيق في 30 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (فيفا) في مارس الجاري.
وكان لاعبو الأخضر قد خضعوا اليوم لفحص فيروس كورونا "كوفيد - 19" قبل بدء الحصة التدريبية، والتي سيحتضنها ملعب "مرسول بارك" .

المنتخب السعودي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور .. فحص كورونا "كوفيد - 19" الخطوة الأولى.. في معسكر المنتخب السعودي
سبق

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، في معسكر الرياض، تحضيراً لمواجهة شقيقهم المنتخب الكويتي "ودياً"، يوم 25 من شهر مارس الجاري، ولقاء منتخب فلسطين الشقيق في 30 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (فيفا) في مارس الجاري.
وكان لاعبو الأخضر قد خضعوا اليوم لفحص فيروس كورونا "كوفيد - 19" قبل بدء الحصة التدريبية، والتي سيحتضنها ملعب "مرسول بارك" .

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
04:20 PM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:59 AM

بالصور .. فحص كورونا "كوفيد - 19" الخطوة الأولى.. في معسكر المنتخب السعودي

قبل مواجهتي الكويت وفلسطين

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
1,995

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، في معسكر الرياض، تحضيراً لمواجهة شقيقهم المنتخب الكويتي "ودياً"، يوم 25 من شهر مارس الجاري، ولقاء منتخب فلسطين الشقيق في 30 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (فيفا) في مارس الجاري.
وكان لاعبو الأخضر قد خضعوا اليوم لفحص فيروس كورونا "كوفيد - 19" قبل بدء الحصة التدريبية، والتي سيحتضنها ملعب "مرسول بارك" .

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