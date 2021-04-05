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كلبان يهاجمان "المستشار النفطي الصبان" شمال جدة.. هكذا فعلا به

طالب "البلديات" بوضع حد لهذه المشكلة وإيقاف مسلسل العدوان المتكرر

روى المستشار النفطي الدكتور محمد الصبان قصة تعرُّضه لهجوم اثنين من الكلاب بعد خروجهما من منزل بحي المسرة شمال محافظة جدة، وهو يقوم برياضة المشي، وانقضاضهما عليه.

وقال: "بينما أنا أقوم برياضة المشي إذا بكلبين يهاجمانني، ويطرحانني أرضًا، ويقومان بتجريحي في الوجه والأيدي، وذلك قبل أن تهرع مربية من الجنسية الفلبينية، وتسحبهما إلى منزل مجاور". مشيرًا إلى أن المنطقة التي تعرَّض فيها للهجوم من قِبل الكلبين كانت بعيدة عن المنزل.

وأوضح "الصبان" في لقاء له مع برنامج يا هلا بقناة روتانا خليجية أنه عندما علم بموقع المنزل عاد في اليوم الثاني، وعندما قرع الجرس سمع عواء الكلبين؛ فترك المنزل، واتجه مسرعًا خوفًا من أن تعود المشكلة مرة أخرى.

وقال إنه لم يلجأ للجهات الأمنية حفظًا لحقوق الجار، بينما جاره صاحب الكلبين لم يحفظ حقوق الجار.

وطالب "الصبان" أمانات المناطق والبلديات بوضع آلية للحد من هذه المشكلة.

وكانت مشكلة الكلاب قد بدأت من الرياض بوفاة طفلة إثر تعرُّضها للاعتداء من كلاب ضالة، ثم انتقلت لجدة، لكنها كلاب منزل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كلبان يهاجمان "المستشار النفطي الصبان" شمال جدة.. هكذا فعلا به
سبق

روى المستشار النفطي الدكتور محمد الصبان قصة تعرُّضه لهجوم اثنين من الكلاب بعد خروجهما من منزل بحي المسرة شمال محافظة جدة، وهو يقوم برياضة المشي، وانقضاضهما عليه.

وقال: "بينما أنا أقوم برياضة المشي إذا بكلبين يهاجمانني، ويطرحانني أرضًا، ويقومان بتجريحي في الوجه والأيدي، وذلك قبل أن تهرع مربية من الجنسية الفلبينية، وتسحبهما إلى منزل مجاور". مشيرًا إلى أن المنطقة التي تعرَّض فيها للهجوم من قِبل الكلبين كانت بعيدة عن المنزل.

وأوضح "الصبان" في لقاء له مع برنامج يا هلا بقناة روتانا خليجية أنه عندما علم بموقع المنزل عاد في اليوم الثاني، وعندما قرع الجرس سمع عواء الكلبين؛ فترك المنزل، واتجه مسرعًا خوفًا من أن تعود المشكلة مرة أخرى.

وقال إنه لم يلجأ للجهات الأمنية حفظًا لحقوق الجار، بينما جاره صاحب الكلبين لم يحفظ حقوق الجار.

وطالب "الصبان" أمانات المناطق والبلديات بوضع آلية للحد من هذه المشكلة.

وكانت مشكلة الكلاب قد بدأت من الرياض بوفاة طفلة إثر تعرُّضها للاعتداء من كلاب ضالة، ثم انتقلت لجدة، لكنها كلاب منزل.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
11:46 PM

كلبان يهاجمان "المستشار النفطي الصبان" شمال جدة.. هكذا فعلا به

طالب "البلديات" بوضع حد لهذه المشكلة وإيقاف مسلسل العدوان المتكرر

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عبدالله الراجحي - جدة
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روى المستشار النفطي الدكتور محمد الصبان قصة تعرُّضه لهجوم اثنين من الكلاب بعد خروجهما من منزل بحي المسرة شمال محافظة جدة، وهو يقوم برياضة المشي، وانقضاضهما عليه.

وقال: "بينما أنا أقوم برياضة المشي إذا بكلبين يهاجمانني، ويطرحانني أرضًا، ويقومان بتجريحي في الوجه والأيدي، وذلك قبل أن تهرع مربية من الجنسية الفلبينية، وتسحبهما إلى منزل مجاور". مشيرًا إلى أن المنطقة التي تعرَّض فيها للهجوم من قِبل الكلبين كانت بعيدة عن المنزل.

وأوضح "الصبان" في لقاء له مع برنامج يا هلا بقناة روتانا خليجية أنه عندما علم بموقع المنزل عاد في اليوم الثاني، وعندما قرع الجرس سمع عواء الكلبين؛ فترك المنزل، واتجه مسرعًا خوفًا من أن تعود المشكلة مرة أخرى.

وقال إنه لم يلجأ للجهات الأمنية حفظًا لحقوق الجار، بينما جاره صاحب الكلبين لم يحفظ حقوق الجار.

وطالب "الصبان" أمانات المناطق والبلديات بوضع آلية للحد من هذه المشكلة.

وكانت مشكلة الكلاب قد بدأت من الرياض بوفاة طفلة إثر تعرُّضها للاعتداء من كلاب ضالة، ثم انتقلت لجدة، لكنها كلاب منزل.

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