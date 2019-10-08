النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لقطة إبداعية تثير الإعجاب .. هكذا أضاءت البروق جبل النور مساءً

توثيق للمصوّر "الهذلي" يرسم معانقة تزامن هطولات الأمس الغزيرة

وثّق المصوّر "محمد الهذلي"؛ في لقطة إبداعية جميلة، وميض البروق التي أضاءت جبل النور بمكة المكرّمة، مساء أمس، خلال الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدّسة.

وكشف "الهذلي"؛ أنه التقط الصور التي لاقت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عند الساعة 45 : 5 مساءً من يوم أمس، بالتحديد من ساحة العدل المحاذية لجبل النور.

وأظهرت صور البروق وهي تعانق جبل النور منظراً بديعاً أضاءت معه الجبل ومحيطه تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس، على أجزاءٍ عدة من العاصمة المقدّسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لقطة إبداعية تثير الإعجاب .. هكذا أضاءت البروق جبل النور مساءً
سبق

وثّق المصوّر "محمد الهذلي"؛ في لقطة إبداعية جميلة، وميض البروق التي أضاءت جبل النور بمكة المكرّمة، مساء أمس، خلال الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدّسة.

وكشف "الهذلي"؛ أنه التقط الصور التي لاقت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عند الساعة 45 : 5 مساءً من يوم أمس، بالتحديد من ساحة العدل المحاذية لجبل النور.

وأظهرت صور البروق وهي تعانق جبل النور منظراً بديعاً أضاءت معه الجبل ومحيطه تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس، على أجزاءٍ عدة من العاصمة المقدّسة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
09:42 AM

لقطة إبداعية تثير الإعجاب .. هكذا أضاءت البروق جبل النور مساءً

توثيق للمصوّر "الهذلي" يرسم معانقة تزامن هطولات الأمس الغزيرة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,117

وثّق المصوّر "محمد الهذلي"؛ في لقطة إبداعية جميلة، وميض البروق التي أضاءت جبل النور بمكة المكرّمة، مساء أمس، خلال الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدّسة.

وكشف "الهذلي"؛ أنه التقط الصور التي لاقت رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عند الساعة 45 : 5 مساءً من يوم أمس، بالتحديد من ساحة العدل المحاذية لجبل النور.

وأظهرت صور البروق وهي تعانق جبل النور منظراً بديعاً أضاءت معه الجبل ومحيطه تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس، على أجزاءٍ عدة من العاصمة المقدّسة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,724
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,569
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,629
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,300

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة