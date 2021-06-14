جافة تثير غباراً.. "المسند" كاشفاً مناطق "البوارح": هذا موعد هدوئها

قال: رياح شمالية يستمر نشاطها اليوم.. حارة وعلى نواحٍ متفرقة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، يستمر نشاط رياح #البوارح الشمالية الحارة والجافة هذا اليوم.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "قد تثير بعض #الغبار على نواحٍ متفرقة من #الشرقية وأجزاءٍ من منطقة #الرياض".

وتابع: "من المتوقع أن تهدأ البوارح قليلاً يومَي السبت والأحد".