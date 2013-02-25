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بلدية "بن هشبل" تبدأ توزيع المنح للمواطنين المشاركين بالقوات السعودية في سوريا والأردن

وفق الجدول الزمني المحدد من الأحد إلى الخميس

أعلنت بلدية وادي بن هشبل البدء بإجراءات توزيع المنح للمواطنين المشاركين، ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن، ممن صدرت لهم الأوامر السامية.

وأكدت على من يوجد لديه طلب بمراجعة البلدية لتحديث بياناتهم حضوريًّا والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

ويتم ذلك وفق الجدول الزمني المحدد والمرفق خلال الفترة من الأحد الموافق 1442/7/16هـ، إلى يوم الخميس الموافق 1442/7/27هـ، مع ضرورة إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول.

كما تمت إتاحة مراجعة الأسماء بزيارة حساب البلدية بتويتر "بلدية وادي بن هشبل (@wadih_hashbal)".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية "بن هشبل" تبدأ توزيع المنح للمواطنين المشاركين بالقوات السعودية في سوريا والأردن
سبق

أعلنت بلدية وادي بن هشبل البدء بإجراءات توزيع المنح للمواطنين المشاركين، ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن، ممن صدرت لهم الأوامر السامية.

وأكدت على من يوجد لديه طلب بمراجعة البلدية لتحديث بياناتهم حضوريًّا والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

ويتم ذلك وفق الجدول الزمني المحدد والمرفق خلال الفترة من الأحد الموافق 1442/7/16هـ، إلى يوم الخميس الموافق 1442/7/27هـ، مع ضرورة إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول.

كما تمت إتاحة مراجعة الأسماء بزيارة حساب البلدية بتويتر "بلدية وادي بن هشبل (@wadih_hashbal)".

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
07:19 PM

بلدية "بن هشبل" تبدأ توزيع المنح للمواطنين المشاركين بالقوات السعودية في سوريا والأردن

وفق الجدول الزمني المحدد من الأحد إلى الخميس

A A A
رائد القرفي - أبها
4
1,342

أعلنت بلدية وادي بن هشبل البدء بإجراءات توزيع المنح للمواطنين المشاركين، ضمن القوات السعودية في سوريا والأردن، ممن صدرت لهم الأوامر السامية.

وأكدت على من يوجد لديه طلب بمراجعة البلدية لتحديث بياناتهم حضوريًّا والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

ويتم ذلك وفق الجدول الزمني المحدد والمرفق خلال الفترة من الأحد الموافق 1442/7/16هـ، إلى يوم الخميس الموافق 1442/7/27هـ، مع ضرورة إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول.

كما تمت إتاحة مراجعة الأسماء بزيارة حساب البلدية بتويتر "بلدية وادي بن هشبل (@wadih_hashbal)".

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