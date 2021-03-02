النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفارة الأمريكية بالرياض تدين إطلاق الحوثي مقذوفاً عسكرياً على قرية حدودية بجازان

قالت: ندعوهم إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء والانخراط في العملية الدبلوماسية

عبّرت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم، عن إدانتها الهجوم الذي شنّه الحوثيون على جازان، الليلة الماضية، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذي شنّه الحوثيون على جازان، الليلة الماضية، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع.

وكان قد أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ أمس، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين؛ منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزليْن ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمّت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفارة الأمريكية بالرياض تدين إطلاق الحوثي مقذوفاً عسكرياً على قرية حدودية بجازان
سبق

عبّرت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم، عن إدانتها الهجوم الذي شنّه الحوثيون على جازان، الليلة الماضية، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذي شنّه الحوثيون على جازان، الليلة الماضية، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع.

وكان قد أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ أمس، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين؛ منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزليْن ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمّت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:14 AM

السفارة الأمريكية بالرياض تدين إطلاق الحوثي مقذوفاً عسكرياً على قرية حدودية بجازان

قالت: ندعوهم إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء والانخراط في العملية الدبلوماسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
810

عبّرت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم، عن إدانتها الهجوم الذي شنّه الحوثيون على جازان، الليلة الماضية، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذي شنّه الحوثيون على جازان، الليلة الماضية، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع.

وكان قد أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ أمس، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين؛ منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزليْن ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمّت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,587
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,852
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,939

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة