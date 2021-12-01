5 نقاط عليك مراعاتها عند اختيارك ألوان الدهانات الخارجية للمبنى

"زيارة المختص".. خدمة تقدّمها "دهانات الجزيرة" تسهيلاً لاتخاذك القرار الأفضل

يحرص الأشخاص عند بناء منازلهم أو تجديدها على إظهارها بأبهى صورة، ومن أكثر الطرق فعالية وأقلّها كلفة هي اختيار نوع وألوان الدهانات الخارجية التي تلائم تصميم المبنى.

لألوان الدهانات الخارجية تأثير حسب البيئة المحيطة بالمكان، فيغلب على المناطق الصحراوية مثلًا لون البيج، ويغلب في المناطق الجبلية اختيار الألوان الملائمة للبيئة المحيطة باختلاف درجاتها، ويؤخذ في الحسبان تناسق اللون مع المباني المجاورة، فمع أن التميز مطلوب، إلا أن اختيار ألوان مغايرة تماماً عن البيئة المحيطة قد لا يكون الخيار الأفضل.

تعتمد ألوان الدهانات الخارجية للمباني على نمط التصميم، وعلى الجمالية العامة التي تحاول إظهارها وإبرازها، ويُعدُّ اختيار اللون المناسب للمبنى عملية ليست بالسهلة، لذلك إليك 5 نصائح من خبراء "دهانات الجزيرة" تساعدك في اختيار الألوان المناسبة لواجهة المبنى.

نمط البناء

يعتمد خبراء الهندسة المعمارية على شكل البناء ونمطه في اختيار ألوان الدهانات الخارجية، فمثلاً لا يمكن تطبيق الألوان الحديثة على المباني الكلاسيكية، والعكس صحيح. كما تؤثر مواد البناء أيضاً في لون الدهان الخارجي.

ولدرجة الحرارة دور مهم في اختيار نوع ولون الدهان الخارجي، حيث يفضّل اختيار الدرجات الفاتحة في المناطق ذات الحرارة المرتفعة بسبب قدرتها على عكس أشعة ضوء الشمس، من أجل خفض درجات حرارة المبنى الخارجية والداخلية.

الانطباع

عادةً ما يكون الانطباع الأول لدى الزائر أو ساكن المبنى مستمد من مظهر المبنى وطريقة اختيار اللون المناسب، لذلك فإن تناسق اللون مع نمط التصميم مهم جداً لواجهة مبنى أنيقة تعطي الناظر انطباعاً مميزاً عن المبنى.

مساحة البناء

تساعدك معرفة مساحة البناء الدقيقة على اختيار ألوان الدهانات التي تبرز المزايا التي يتمتع بها البناء وتخفي العيوب. على سبيل المثال لا الحصر، إذا كان لديك مساحة صغيرة، وتريدها أن تظهر بمظهر أكبر مما هي عليه، فإن اختيار الألوان الفاتحة هي طريقة رائعة ومنخفضة التكلفة لتحقيق نتيجة كهذه.

أما إذا كان لديك مساحة كبيرة، وتريدها أن تعطي شعوراً للعملاء بالراحة والترحيب، فإن درجات الألوان الداكنة والألوان التي تدل على الدفء هي عادة السبيل إلى ذلك.

المستخدمون والأنشطة داخل المبنى

من أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار ألوان الدهانات الخارجية للمباني هم الأشخاص الذين يسكنون في المكان، وكيفية جعل البيئة من حولهم مريحة قدر الإمكان، وممثلة لذوقهم، ومناسبة لنمط تصميم المبنى والغاية من بنائه. هذه المهمة ليست بالسهلة، ولهذا تقدّم "دهانات الجزيرة" خدمة زيارة المختص تسهيلاً لاتخاذك القرار الأفضل.

فكّر جيداً في نوع الأنشطة التي ستُقام داخل المبنى، فإذا كان المبنى عبارة عن مركز لرعاية الأطفال مثلاً، فقد ترغب في استخدام أكثر الألوان إشراقاً -مثل الأصفر والبرتقالي- في الخارج، وفي أماكن اللعب أيضاً، للمساعدة على إنشاء جوّ عامرٍ بالمرح والبهجة.

المجموعات اللونية

بعد معرفة مزايا كل لون من ألوان الواجهة الخارجية، ولأي نوع من المباني يُستخدم، ومن هم الذين سيقطنون في هذا المبنى، وما هي طبيعة أنشطة المبنى، ستتكوّن لديك حينها فكرة عن ألوان الدهانات الخارجية التي تناسب مبناك. واستناداً إلى سيكولوجية الألوان، يمكنك تضييق نطاق اختياراتك، واختيار التركيبات التي ستكون أكثر إرضاءً من الناحية الجمالية، حيث سيصبح من السهل عليك البدء بالتفكير في أي نوع من الألوان تفضّل: الألوان التكميلية أو الألوان المتشابهة.

خلاصة

لا يُنصح عادةً باستخدام أكثر من ثلاثة ألوان على واجهة المنزل، وذلك بهدف اختيار لوحة ألوان تعكس شخصية المبنى مع الاستمرار في تلبية احتياجات ساكنيه، وإضفاء السعادة على المظهر العام.

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