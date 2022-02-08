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"تعليم الحدود الشمالية": بدء التسجيل في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات

تنظمها "موهبة" بالتعاون مع "التعليم" عبر الاتصال المرئي

أعلنت إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية بدء التسجيل في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات 2022، التي تنظمها (عبر الاتصال المرئي) مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم.


وأوضح تعليم المنطقة أن الفئة المستهدفة هي الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، مبيناً أن آخر موعد للتسجيل يوم الأربعاء التاسع من مارس القادم 2022م.

وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة في تطبيق الرياضيات في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرة الطلاب على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وانضمام الطلاب المتميزين لفريق الرياضيات السعودي للمشاركة في المسابقات الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزء من أجزاء العالم.

عرعر الحدود الشمالية تعليم الحدود الشمالية وزارة التعليم موهبة كانجارو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الحدود الشمالية": بدء التسجيل في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات
سبق

أعلنت إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية بدء التسجيل في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات 2022، التي تنظمها (عبر الاتصال المرئي) مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم.


وأوضح تعليم المنطقة أن الفئة المستهدفة هي الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، مبيناً أن آخر موعد للتسجيل يوم الأربعاء التاسع من مارس القادم 2022م.

وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة في تطبيق الرياضيات في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرة الطلاب على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وانضمام الطلاب المتميزين لفريق الرياضيات السعودي للمشاركة في المسابقات الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزء من أجزاء العالم.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
11:22 PM

"تعليم الحدود الشمالية": بدء التسجيل في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات

تنظمها "موهبة" بالتعاون مع "التعليم" عبر الاتصال المرئي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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أعلنت إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية بدء التسجيل في مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات 2022، التي تنظمها (عبر الاتصال المرئي) مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم.


وأوضح تعليم المنطقة أن الفئة المستهدفة هي الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، وصفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، مبيناً أن آخر موعد للتسجيل يوم الأربعاء التاسع من مارس القادم 2022م.

وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، والمساعدة في تطبيق الرياضيات في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرة الطلاب على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وانضمام الطلاب المتميزين لفريق الرياضيات السعودي للمشاركة في المسابقات الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ أهمية تعليم الرياضيات في كل جزء من أجزاء العالم.

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