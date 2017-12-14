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"تعليم جدة" ينظم الملتقى الثالث لمكافحة الفساد ويكرم الفائزين بمسابقة "الأمانة"

بحضور مدير "نزاهة" بمكة ومتحدثين من ديوان المحاسبة وجامعة المؤسس

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم الخميس، انطلاق فعاليات الملتقى السنوي الثالث لليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي نظمته إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بمنطقة مكة المكرمة عويضه السلمي، ومشاركة متحدثين متخصصين من "نزاهة" وديوان المحاسبة وجامعة الملك عبدالعزيز إضافة لحضور قيادات تعليم جدة بنين وبنات وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

ومن جهته، أكد المدير العام للتعليم بجدة في كلمته أن مكافحة الفساد والنزاهة قيمة سامية من قيم الإسلام ونبراس حياة المسلم والدور التربوي في مجال مكافحة الفساد دور مهم ومحوري لترسيخه في نفوس منسوبي التعليم بشكل عام ونفوس الطلاب والطالبات على وجه الخصوص، مثمناً مشاركة نزاهة والديوان العام للمحاسبة وجامعة الملك عبدالعزيز وجهود إدارة المراجعة الداخلية على تنظيم الملتقى.

واشتمل الملتقى على تقديم عدد من أوراق العمل، استهلت بعرض مرئي عن تأثير الرقابة والحد من الفساد ثم ورقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة) قدمها المتحدث الرسمي ومستشار الهيئة عبدالرحمن العجلان تناول خلالها التعريف بالفساد وأنواعه ومنظومة الأجهزة الرقابية بالمملكة وقنوات استقبال البلاغات وأوجه التعاون بين وزارة التعليم ونزاهة، تلاها ورقة الديوان العام للمحاسبة قدمها أخصائي التدقيق المالي، مدرب المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان خالد الحربي واشتملت على دور الديوان في الرقابة ومكافحة الفساد.

بعد ذلك، قدم الدكتور محمد العثمان ورقة العمل الخاصة بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز تحدث خلالها عن أهمية تعزيز النزاهة في المؤسسات التعليمية، واستعرض بعده الطالب في كلية الحقوق هتان باطرفي تجربة نزاهة بجامعة الملك عبدالعزيز والمتضمنة استعراض إنجازات نادي نزاهة للطلاب والطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز.

وفي ختام أعمال الملتقى كرم مدير عام تعليم جدة الطلاب والطالبات الذين فازوا في مسابقة ( الأمانة) المنظمة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإضافة لتكريم المشرفين عليها والمتحدثين والمشاركين في الملتقى.

تعليم جدة اليوم الدولي لمكافحة الفساد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم جدة" ينظم الملتقى الثالث لمكافحة الفساد ويكرم الفائزين بمسابقة "الأمانة"
سبق

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم الخميس، انطلاق فعاليات الملتقى السنوي الثالث لليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي نظمته إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بمنطقة مكة المكرمة عويضه السلمي، ومشاركة متحدثين متخصصين من "نزاهة" وديوان المحاسبة وجامعة الملك عبدالعزيز إضافة لحضور قيادات تعليم جدة بنين وبنات وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

ومن جهته، أكد المدير العام للتعليم بجدة في كلمته أن مكافحة الفساد والنزاهة قيمة سامية من قيم الإسلام ونبراس حياة المسلم والدور التربوي في مجال مكافحة الفساد دور مهم ومحوري لترسيخه في نفوس منسوبي التعليم بشكل عام ونفوس الطلاب والطالبات على وجه الخصوص، مثمناً مشاركة نزاهة والديوان العام للمحاسبة وجامعة الملك عبدالعزيز وجهود إدارة المراجعة الداخلية على تنظيم الملتقى.

واشتمل الملتقى على تقديم عدد من أوراق العمل، استهلت بعرض مرئي عن تأثير الرقابة والحد من الفساد ثم ورقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة) قدمها المتحدث الرسمي ومستشار الهيئة عبدالرحمن العجلان تناول خلالها التعريف بالفساد وأنواعه ومنظومة الأجهزة الرقابية بالمملكة وقنوات استقبال البلاغات وأوجه التعاون بين وزارة التعليم ونزاهة، تلاها ورقة الديوان العام للمحاسبة قدمها أخصائي التدقيق المالي، مدرب المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان خالد الحربي واشتملت على دور الديوان في الرقابة ومكافحة الفساد.

بعد ذلك، قدم الدكتور محمد العثمان ورقة العمل الخاصة بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز تحدث خلالها عن أهمية تعزيز النزاهة في المؤسسات التعليمية، واستعرض بعده الطالب في كلية الحقوق هتان باطرفي تجربة نزاهة بجامعة الملك عبدالعزيز والمتضمنة استعراض إنجازات نادي نزاهة للطلاب والطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز.

وفي ختام أعمال الملتقى كرم مدير عام تعليم جدة الطلاب والطالبات الذين فازوا في مسابقة ( الأمانة) المنظمة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإضافة لتكريم المشرفين عليها والمتحدثين والمشاركين في الملتقى.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
10:38 PM

"تعليم جدة" ينظم الملتقى الثالث لمكافحة الفساد ويكرم الفائزين بمسابقة "الأمانة"

بحضور مدير "نزاهة" بمكة ومتحدثين من ديوان المحاسبة وجامعة المؤسس

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عبدالله الراجحي - جدة
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رعى المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم الخميس، انطلاق فعاليات الملتقى السنوي الثالث لليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي نظمته إدارة المراجعة الداخلية بتعليم جدة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بمنطقة مكة المكرمة عويضه السلمي، ومشاركة متحدثين متخصصين من "نزاهة" وديوان المحاسبة وجامعة الملك عبدالعزيز إضافة لحضور قيادات تعليم جدة بنين وبنات وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة.

ومن جهته، أكد المدير العام للتعليم بجدة في كلمته أن مكافحة الفساد والنزاهة قيمة سامية من قيم الإسلام ونبراس حياة المسلم والدور التربوي في مجال مكافحة الفساد دور مهم ومحوري لترسيخه في نفوس منسوبي التعليم بشكل عام ونفوس الطلاب والطالبات على وجه الخصوص، مثمناً مشاركة نزاهة والديوان العام للمحاسبة وجامعة الملك عبدالعزيز وجهود إدارة المراجعة الداخلية على تنظيم الملتقى.

واشتمل الملتقى على تقديم عدد من أوراق العمل، استهلت بعرض مرئي عن تأثير الرقابة والحد من الفساد ثم ورقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة) قدمها المتحدث الرسمي ومستشار الهيئة عبدالرحمن العجلان تناول خلالها التعريف بالفساد وأنواعه ومنظومة الأجهزة الرقابية بالمملكة وقنوات استقبال البلاغات وأوجه التعاون بين وزارة التعليم ونزاهة، تلاها ورقة الديوان العام للمحاسبة قدمها أخصائي التدقيق المالي، مدرب المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان خالد الحربي واشتملت على دور الديوان في الرقابة ومكافحة الفساد.

بعد ذلك، قدم الدكتور محمد العثمان ورقة العمل الخاصة بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز تحدث خلالها عن أهمية تعزيز النزاهة في المؤسسات التعليمية، واستعرض بعده الطالب في كلية الحقوق هتان باطرفي تجربة نزاهة بجامعة الملك عبدالعزيز والمتضمنة استعراض إنجازات نادي نزاهة للطلاب والطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز.

وفي ختام أعمال الملتقى كرم مدير عام تعليم جدة الطلاب والطالبات الذين فازوا في مسابقة ( الأمانة) المنظمة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإضافة لتكريم المشرفين عليها والمتحدثين والمشاركين في الملتقى.

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