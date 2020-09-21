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"بنتن" يستعرض مراحل استئناف مناسك العمرة: حلول تقنية

خلال فعاليات الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر

أماط وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، اليوم الاثنين، اللثام عن تفاصيل جديدة بخصوص كيفية عودة مناسك العمرة تدريجيًا أثناء المرحلة القادمة.

وقال الوزير، خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر المنعقد اليوم: المملكة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية، وستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها محليًا وعالميًا.

وأضاف: العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها، وهذه الحلول تتمثل في تطبيق "اعتمرنا" بحيث كل من يقدم أو يرغب في القدوم للعمرة يدخل لحجز الوقت المتوفر له لأداء مناسك العمرة.

وأردف: هنا يأتي دور مؤسسات وشركات العمرة لتسويق البرامج للمواطنين أو القادمين من خارج المملكة.

وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أنه سيكون هناك أكثر من 30 شركة محلية وعالمية يمكن التعامل معها.

ولفت إلى توفير المسار الإلكتروني لهذه الشركات لتتمكن من تقديم الخدمات ومتابعتها للمعتمرين.

وتابع: كارت التحول الأول يكون لخدمة زوار المسجد النبوي من الداخل والخارج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بنتن" يستعرض مراحل استئناف مناسك العمرة: حلول تقنية
سبق

أماط وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، اليوم الاثنين، اللثام عن تفاصيل جديدة بخصوص كيفية عودة مناسك العمرة تدريجيًا أثناء المرحلة القادمة.

وقال الوزير، خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر المنعقد اليوم: المملكة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية، وستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها محليًا وعالميًا.

وأضاف: العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها، وهذه الحلول تتمثل في تطبيق "اعتمرنا" بحيث كل من يقدم أو يرغب في القدوم للعمرة يدخل لحجز الوقت المتوفر له لأداء مناسك العمرة.

وأردف: هنا يأتي دور مؤسسات وشركات العمرة لتسويق البرامج للمواطنين أو القادمين من خارج المملكة.

وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أنه سيكون هناك أكثر من 30 شركة محلية وعالمية يمكن التعامل معها.

ولفت إلى توفير المسار الإلكتروني لهذه الشركات لتتمكن من تقديم الخدمات ومتابعتها للمعتمرين.

وتابع: كارت التحول الأول يكون لخدمة زوار المسجد النبوي من الداخل والخارج.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
02:39 PM

"بنتن" يستعرض مراحل استئناف مناسك العمرة: حلول تقنية

خلال فعاليات الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أماط وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، اليوم الاثنين، اللثام عن تفاصيل جديدة بخصوص كيفية عودة مناسك العمرة تدريجيًا أثناء المرحلة القادمة.

وقال الوزير، خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر المنعقد اليوم: المملكة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية، وستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها محليًا وعالميًا.

وأضاف: العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها، وهذه الحلول تتمثل في تطبيق "اعتمرنا" بحيث كل من يقدم أو يرغب في القدوم للعمرة يدخل لحجز الوقت المتوفر له لأداء مناسك العمرة.

وأردف: هنا يأتي دور مؤسسات وشركات العمرة لتسويق البرامج للمواطنين أو القادمين من خارج المملكة.

وأشار وزير الحج والعمرة، إلى أنه سيكون هناك أكثر من 30 شركة محلية وعالمية يمكن التعامل معها.

ولفت إلى توفير المسار الإلكتروني لهذه الشركات لتتمكن من تقديم الخدمات ومتابعتها للمعتمرين.

وتابع: كارت التحول الأول يكون لخدمة زوار المسجد النبوي من الداخل والخارج.

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