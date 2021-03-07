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ماذا قال بابا الفاتيكان في كلمته للنساء العراقيات..؟

خلال زيارته بلدة قرقوش في محافظة نينوى

وجه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، كلمة إلى النساء العراقيات، شكرهن فيها على تضحياتهن وشجاعتهن في مواجهة الحروب والمصاعب التي تعرضت لها البلاد.

وقال البابا خلال زيارته بلدة قرقوش في محافظة نينوى: "أود أن أشكر من كل قلبي كل الأمهات والنساء في هذا البلد، النساء الشجاعات اللواتي يواصلن إعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات التي يتعرضن لها والجراحات التي تصيبهن".

وأضاف: "لتحترم النساء وليمنحن الحماية، ليحظين بالاهتمام، ويمنحن الفرص"؛ طبقاً لـ" ارتي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ماذا قال بابا الفاتيكان في كلمته للنساء العراقيات..؟
سبق

وجه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، كلمة إلى النساء العراقيات، شكرهن فيها على تضحياتهن وشجاعتهن في مواجهة الحروب والمصاعب التي تعرضت لها البلاد.

وقال البابا خلال زيارته بلدة قرقوش في محافظة نينوى: "أود أن أشكر من كل قلبي كل الأمهات والنساء في هذا البلد، النساء الشجاعات اللواتي يواصلن إعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات التي يتعرضن لها والجراحات التي تصيبهن".

وأضاف: "لتحترم النساء وليمنحن الحماية، ليحظين بالاهتمام، ويمنحن الفرص"؛ طبقاً لـ" ارتي".

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
04:23 PM

ماذا قال بابا الفاتيكان في كلمته للنساء العراقيات..؟

خلال زيارته بلدة قرقوش في محافظة نينوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,800

وجه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، كلمة إلى النساء العراقيات، شكرهن فيها على تضحياتهن وشجاعتهن في مواجهة الحروب والمصاعب التي تعرضت لها البلاد.

وقال البابا خلال زيارته بلدة قرقوش في محافظة نينوى: "أود أن أشكر من كل قلبي كل الأمهات والنساء في هذا البلد، النساء الشجاعات اللواتي يواصلن إعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات التي يتعرضن لها والجراحات التي تصيبهن".

وأضاف: "لتحترم النساء وليمنحن الحماية، ليحظين بالاهتمام، ويمنحن الفرص"؛ طبقاً لـ" ارتي".

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