"آل خصيوي" يحتفلون بزفاف أبنائهم

سبق- المدينة المنورة: احتفل الشيخ صلاح بن خصيوي المحمادي، والدكتور فهد بن خصيوي المحاميد وإخوانهم، بزفاف ابنهم الملازم صالح ابن الدكتور، والشاعر متعب بن خصيوي، وزفاف الشاب محمد بن صلاح المحمادي، في حفل مختصر جمع الأهل والأحباب.
سبق- المدينة المنورة: احتفل الشيخ صلاح بن خصيوي المحمادي، والدكتور فهد بن خصيوي المحاميد وإخوانهم، بزفاف ابنهم الملازم صالح ابن الدكتور، والشاعر متعب بن خصيوي، وزفاف الشاب محمد بن صلاح المحمادي، في حفل مختصر جمع الأهل والأحباب.
سبق- المدينة المنورة: احتفل الشيخ صلاح بن خصيوي المحمادي، والدكتور فهد بن خصيوي المحاميد وإخوانهم، بزفاف ابنهم الملازم صالح ابن الدكتور، والشاعر متعب بن خصيوي، وزفاف الشاب محمد بن صلاح المحمادي، في حفل مختصر جمع الأهل والأحباب.
سبق- المدينة المنورة: احتفل الشيخ صلاح بن خصيوي المحمادي، والدكتور فهد بن خصيوي المحاميد وإخوانهم، بزفاف ابنهم الملازم صالح ابن الدكتور، والشاعر متعب بن خصيوي، وزفاف الشاب محمد بن صلاح المحمادي، في حفل مختصر جمع الأهل والأحباب.