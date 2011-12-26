احتضن جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الليث، مساء الجمعة، محاضرة بعنوان "التوحيد وأثره في تحقيق الأمن"، تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وبحضور "سبق". وألقى المحاضرة عضو الدعوة بالشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، حيث ركّز في محاضرته على تعريف التوحيد وأثره في تحقيق الأمن، واستشهد بمؤسس هذه البلاد الطاهرة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه - وكيف أرسى قواعد هذه البلاد على التوحيد ومنهاج السلف الصالح. وحذّر الشيخ "القحطاني" في المحاضرة من جماعة الإخوان المسلمين وانحرافهم عن منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة. وأوضح الفرق بين دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي كانت للتوحيد وتصحيح الاعتقاد، وبين هذه الدعوات للفرق المنحرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين والتي مقصودها الرئاسة والخروج على الحكومات وإحداث الفتن والفرقة. ولاقت المحاضرة قبولاً كبيراً من الحضور على مستوى محافظة الليث، وشكروا للشيخ توجيهه لأعضاء الدعوة بيان حقيقة هذه الجماعة وكشف شبهاتهم، وتلقى طلباً من بعض الحاضرين بإلقاء محاضرات أخرى في عدة مساجد، لما حصل من نفع للمحاضرة. وقدّم "القحطاني" شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على دعمه وتوجيهه المستمر في توضيح وكشف حقيقة جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الفرق المنحرفة.

"القحطاني" يحذّر من جماعة الإخوان المسلمين ويكشف حقيقتها عبدالرزاق البجالي سبق 2020-12-25 احتضن جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الليث، مساء الجمعة، محاضرة بعنوان "التوحيد وأثره في تحقيق الأمن"، تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وبحضور "سبق".



وألقى المحاضرة عضو الدعوة بالشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، حيث ركّز في محاضرته على تعريف التوحيد وأثره في تحقيق الأمن، واستشهد بمؤسس هذه البلاد الطاهرة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه - وكيف أرسى قواعد هذه البلاد على التوحيد ومنهاج السلف الصالح.



وحذّر الشيخ "القحطاني" في المحاضرة من جماعة الإخوان المسلمين وانحرافهم عن منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة.



وأوضح الفرق بين دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي كانت للتوحيد وتصحيح الاعتقاد، وبين هذه الدعوات للفرق المنحرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين والتي مقصودها الرئاسة والخروج على الحكومات وإحداث الفتن والفرقة.



ولاقت المحاضرة قبولاً كبيراً من الحضور على مستوى محافظة الليث، وشكروا للشيخ توجيهه لأعضاء الدعوة بيان حقيقة هذه الجماعة وكشف شبهاتهم، وتلقى طلباً من بعض الحاضرين بإلقاء محاضرات أخرى في عدة مساجد، لما حصل من نفع للمحاضرة.



وقدّم "القحطاني" شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على دعمه وتوجيهه المستمر في توضيح وكشف حقيقة جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الفرق المنحرفة.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442 11:58 PM

اخر تعديل 26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 12:46 AM

"القحطاني" يحذّر من جماعة الإخوان المسلمين ويكشف حقيقتها في محاضرة "التوحيد وأثره في تحقيق الأمن" بالليث





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احتضن جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الليث، مساء الجمعة، محاضرة بعنوان "التوحيد وأثره في تحقيق الأمن"، تحت إشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وبحضور "سبق".



وألقى المحاضرة عضو الدعوة بالشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، حيث ركّز في محاضرته على تعريف التوحيد وأثره في تحقيق الأمن، واستشهد بمؤسس هذه البلاد الطاهرة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه - وكيف أرسى قواعد هذه البلاد على التوحيد ومنهاج السلف الصالح.



وحذّر الشيخ "القحطاني" في المحاضرة من جماعة الإخوان المسلمين وانحرافهم عن منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة.



وأوضح الفرق بين دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي كانت للتوحيد وتصحيح الاعتقاد، وبين هذه الدعوات للفرق المنحرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين والتي مقصودها الرئاسة والخروج على الحكومات وإحداث الفتن والفرقة.



ولاقت المحاضرة قبولاً كبيراً من الحضور على مستوى محافظة الليث، وشكروا للشيخ توجيهه لأعضاء الدعوة بيان حقيقة هذه الجماعة وكشف شبهاتهم، وتلقى طلباً من بعض الحاضرين بإلقاء محاضرات أخرى في عدة مساجد، لما حصل من نفع للمحاضرة.



وقدّم "القحطاني" شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على دعمه وتوجيهه المستمر في توضيح وكشف حقيقة جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الفرق المنحرفة.