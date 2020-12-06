"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع توثّق سرعته العالية

جارٍ إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في النظام

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة بعد نشره عدة مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية وهي قيادته للمركبة بسرعة عالية .

وأوضح حساب المرور على "تويتر"، أن قائد المركبة ارتكب مخالفات وهي (قيادة المركبة بسرعة عالية جدًا معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.