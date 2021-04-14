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دولة عربية تعلن تسجيل إصابة جديدة واحدة بكورونا والإجمالي 26

مركز مكافحة الأمراض: لامرأة عمرها 66 عامًا.. 9 حالات تعافت

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 66 عامًا.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في ليبيا اليوم إلى 26 شخصًا؛ بينما تعافت تسع حالات.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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دولة عربية تعلن تسجيل إصابة جديدة واحدة بكورونا والإجمالي 26
سبق

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 66 عامًا.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في ليبيا اليوم إلى 26 شخصًا؛ بينما تعافت تسع حالات.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:10 AM

دولة عربية تعلن تسجيل إصابة جديدة واحدة بكورونا والإجمالي 26

مركز مكافحة الأمراض: لامرأة عمرها 66 عامًا.. 9 حالات تعافت

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صحيفة سبق الإلكترونية - طرابلس
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سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 66 عامًا.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في ليبيا اليوم إلى 26 شخصًا؛ بينما تعافت تسع حالات.

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