دولة عربية تعلن تسجيل إصابة جديدة واحدة بكورونا والإجمالي 26

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 66 عامًا.
وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في ليبيا اليوم إلى 26 شخصًا؛ بينما تعافت تسع حالات.
سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 66 عامًا.
وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في ليبيا اليوم إلى 26 شخصًا؛ بينما تعافت تسع حالات.ليبيا فيروس كورونا الجديد
سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 66 عامًا.
وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في ليبيا اليوم إلى 26 شخصًا؛ بينما تعافت تسع حالات.
سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 66 عامًا.
وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في ليبيا اليوم إلى 26 شخصًا؛ بينما تعافت تسع حالات.