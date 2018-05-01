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"تقنية الرياض" تزف 1037 خريجاً لسوق العمل بمشاركة 50 جهة

نائب أمير المنطقة يرعى فعاليات الملتقى التقني ومعرض التوظيف

يرعي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، فعاليات الملتقى التقني الخامس والعشرين، وحفل تخريج متدربي الكلية التقنية بالرياض ومعرض التوظيف، والذي سيقام -بمشيئة الله- مساء اليوم الثلاثاء بمقر الكلية التقنية بحي صلاح الدين.

وسيتم في هذا الحفل تخريج 1037 متدرباً في مختلف أقسام الكلية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، وبمشاركة أكثر من 50 جهةً من مختلف الشركات والهيئات في معرض التوظيف المصاحب.

وبهذه المناسبة، ثمّن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشريفه هذه الاحتفالية، مؤكداً أن الرعاية شاهدٌ على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دعم التدريب التقني من خلال برامج تدريب الشباب، مؤكداً أن التغيير الكمي والنوعي الذي اتسمت به الخطط الاستراتيجية والتنموية في المملكة، دعا المؤسسة لتطوير سياساتها التدريبية بما ينسجم مع محاور وأهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، رفع عميد الكلية التقنية بالرياض عبدالرحمن الحامد، شكره وتقديره لنائب أمير الرياض على تشريفه للملتقى التقني الخامس والعشرين، وحفل التخريج وافتتاح معرض التوظيف، مؤكداً أن الكلية أسهمت في بناء اقتصاد المعرفة عن طريق برنامجي الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات المتاحة للتدريب أو عن طريق البرامج المساندة وبرامج المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى اهتمام الكلية الدائم بتطوير برامجها، بما يتناسب مع برنامج التحول الوطني، حيث أعلن أن الكلية ستحتضن خلال العام التدريبي القادم برنامج الطاقة المتجددة.

يُذكر أن الكلية التقنية بالرياض تسهم مع مثيلاتها على مستوى المملكة في تخريج متدربين وفق برامج تدريب عالية الجودة، وتوفير كفاءات وطنية مرغوبة في سوق العمل، وذلك وفق الأرقام التي تحققت في نسب التوظيف خلال العام التدريبي الحالي 1438/ 1439هـ والتي تجاوزت 2000 وظيفةٍ تم تقديمها من الشركاء في كل القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص خلال العام.

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"تقنية الرياض" تزف 1037 خريجاً لسوق العمل بمشاركة 50 جهة
سبق

يرعي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، فعاليات الملتقى التقني الخامس والعشرين، وحفل تخريج متدربي الكلية التقنية بالرياض ومعرض التوظيف، والذي سيقام -بمشيئة الله- مساء اليوم الثلاثاء بمقر الكلية التقنية بحي صلاح الدين.

وسيتم في هذا الحفل تخريج 1037 متدرباً في مختلف أقسام الكلية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، وبمشاركة أكثر من 50 جهةً من مختلف الشركات والهيئات في معرض التوظيف المصاحب.

وبهذه المناسبة، ثمّن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشريفه هذه الاحتفالية، مؤكداً أن الرعاية شاهدٌ على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دعم التدريب التقني من خلال برامج تدريب الشباب، مؤكداً أن التغيير الكمي والنوعي الذي اتسمت به الخطط الاستراتيجية والتنموية في المملكة، دعا المؤسسة لتطوير سياساتها التدريبية بما ينسجم مع محاور وأهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، رفع عميد الكلية التقنية بالرياض عبدالرحمن الحامد، شكره وتقديره لنائب أمير الرياض على تشريفه للملتقى التقني الخامس والعشرين، وحفل التخريج وافتتاح معرض التوظيف، مؤكداً أن الكلية أسهمت في بناء اقتصاد المعرفة عن طريق برنامجي الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات المتاحة للتدريب أو عن طريق البرامج المساندة وبرامج المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى اهتمام الكلية الدائم بتطوير برامجها، بما يتناسب مع برنامج التحول الوطني، حيث أعلن أن الكلية ستحتضن خلال العام التدريبي القادم برنامج الطاقة المتجددة.

يُذكر أن الكلية التقنية بالرياض تسهم مع مثيلاتها على مستوى المملكة في تخريج متدربين وفق برامج تدريب عالية الجودة، وتوفير كفاءات وطنية مرغوبة في سوق العمل، وذلك وفق الأرقام التي تحققت في نسب التوظيف خلال العام التدريبي الحالي 1438/ 1439هـ والتي تجاوزت 2000 وظيفةٍ تم تقديمها من الشركاء في كل القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص خلال العام.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:28 PM

"تقنية الرياض" تزف 1037 خريجاً لسوق العمل بمشاركة 50 جهة

نائب أمير المنطقة يرعى فعاليات الملتقى التقني ومعرض التوظيف

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فهد آل عبدالرحمن - الرياض
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يرعي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، فعاليات الملتقى التقني الخامس والعشرين، وحفل تخريج متدربي الكلية التقنية بالرياض ومعرض التوظيف، والذي سيقام -بمشيئة الله- مساء اليوم الثلاثاء بمقر الكلية التقنية بحي صلاح الدين.

وسيتم في هذا الحفل تخريج 1037 متدرباً في مختلف أقسام الكلية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، وبمشاركة أكثر من 50 جهةً من مختلف الشركات والهيئات في معرض التوظيف المصاحب.

وبهذه المناسبة، ثمّن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد رعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشريفه هذه الاحتفالية، مؤكداً أن الرعاية شاهدٌ على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دعم التدريب التقني من خلال برامج تدريب الشباب، مؤكداً أن التغيير الكمي والنوعي الذي اتسمت به الخطط الاستراتيجية والتنموية في المملكة، دعا المؤسسة لتطوير سياساتها التدريبية بما ينسجم مع محاور وأهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، رفع عميد الكلية التقنية بالرياض عبدالرحمن الحامد، شكره وتقديره لنائب أمير الرياض على تشريفه للملتقى التقني الخامس والعشرين، وحفل التخريج وافتتاح معرض التوظيف، مؤكداً أن الكلية أسهمت في بناء اقتصاد المعرفة عن طريق برنامجي الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات المتاحة للتدريب أو عن طريق البرامج المساندة وبرامج المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى اهتمام الكلية الدائم بتطوير برامجها، بما يتناسب مع برنامج التحول الوطني، حيث أعلن أن الكلية ستحتضن خلال العام التدريبي القادم برنامج الطاقة المتجددة.

يُذكر أن الكلية التقنية بالرياض تسهم مع مثيلاتها على مستوى المملكة في تخريج متدربين وفق برامج تدريب عالية الجودة، وتوفير كفاءات وطنية مرغوبة في سوق العمل، وذلك وفق الأرقام التي تحققت في نسب التوظيف خلال العام التدريبي الحالي 1438/ 1439هـ والتي تجاوزت 2000 وظيفةٍ تم تقديمها من الشركاء في كل القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص خلال العام.

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